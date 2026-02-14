Pisa-Milan, Fullkrug dopo il rigore: 'Sicuramente ho avuto giorni migliori'

Pisa-Milan 1-2, una vittoria fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, specialmente per quanto riguarda la lotta per giocare la prossima Champions League. Si perché in questo turno di Serie A ci saranno le sfide tra Inter e Juventus e tra Napoli e Roma. Il Milan, in ogni caso, guadagnerà punti contro le altre pretendenti al quarto posto. Chi non ha lasciato un ottimo segno nella partita è stato Niclas Fullkrug, che ha sbagliato il calcio di rigore del possibile 2-0. Ecco le pagelle della punta dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>