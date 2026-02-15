Pianeta Milan
Milan Futuro, Chaka Traorè di nuovo al top: è sempre più decisivo
L'attaccante classe 2004 del Milan Futuro Chaka Traorè sta vivendo un grande periodo di forma. Nelle ultime 5 gare sono arrivati 4 gol
Redazione

Il Milan ha in casa un gioiellino che sotto la guida di Massimo Oddo sta crescendo di partita in partita. Dopo 3 partite senza vittoria, il Milan Futuro è tornato a vincere. Nel pomeriggio di ieri, l'Under 23 rossonera è tornata al successo nel girone B della Serie D 2025/26. Contro il Breno di Davide Bersi, 24^ giornata di campionato, i giovani rossoneri hanno vinto 1-0 grazie al gol del bomber del Milan Futuro Chaka Traorè.

La crescita di Chaka Traorè nel Milan Futuro: futuro alla Bartesaghi?

La sfida del 'Felice Chinetti' è stata decisa dal quinto gol stagionale di Chaka Traorè, arrivato su calcio di rigore in cui si è dimostrato, ancora una volta, glaciale. Arrivato al Milan nel 2021 per 600 mila euro dal Parma, si è subito messo in mostra con la maglia della Primavera. Nella prima stagione rossonera, l'ala classe 2004 ha segnato 9 gol e fornito 5 assist in 30 presenze totali. Anche l'anno successivo molto bene con 8 gol e 6 assist in 30 partite. Nella stagione 2023/24 è arrivato il primo salto della carriera. Le prime convocazioni in prima squadra e i primi due gol in rossonero. Uno in Serie A e uno in Coppa Italia. A gennaio poi la grande opportunità: prestito di sei mesi in Serie B al Palermo, dove non è riuscito a lasciare il segno.

Al ritorno a Milanello, Chaka Traorè è stato aggregato alla rosa del Milan Futuro in Serie C. Al primo anno in C, l'ivoriano ha segnato 2 gol e fornito 4 assist in 22 presenze, ma è stato pesantemente frenato dagli infortuni. Anche nella prima parte di questa stagione, l'attaccante ex Parma ha avuto diversi problemi fisici, ma nelle ultime settimane Chaka Traorè sembra essere tornato in forma e pronto a spaccare il mondo.

Nelle 14 partite giocate, ha segnato 5 gol e fornito 2 assist. In particolare, nelle ultime 5 gare sono arrivati 4 gol, di cui 3 risultati decisivi. Prima la doppietta al Chievo Verona, poi il gol su rigore contro il Breno. Con un Chaka Traorè così, il Milan Futuro di Massimo Oddo può puntare al ritorno in Serie C. Intanto, in prima squadra, tutti lo seguono e sperano che anche lui possa seguire le orme dell'ex compagno di squadra Davide Bartesaghi, magari nella rosa del Diavolo 26/27.

