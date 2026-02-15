Milan Futuro, Chaka Traorè di nuovo al top: è sempre più decisivo

Il Milan ha in casa un gioiellino che sotto la guida di Massimo Oddo sta crescendo di partita in partita. Dopo 3 partite senza vittoria, il Milan Futuro è tornato a vincere . Nel pomeriggio di ieri, l'Under 23 rossonera è tornata al successo nel girone B della Serie D 2025/26. Contro il Breno di Davide Bersi, 24^ giornata di campionato, i giovani rossoneri hanno vinto 1-0 grazie al gol del bomber del Milan Futuro Chaka Traorè .

La crescita di Chaka Traorè nel Milan Futuro: futuro alla Bartesaghi?

La sfida del 'Felice Chinetti' è stata decisa dal quinto gol stagionale di Chaka Traorè, arrivato su calcio di rigore in cui si è dimostrato, ancora una volta, glaciale. Arrivato al Milan nel 2021 per 600 mila euro dal Parma, si è subito messo in mostra con la maglia della Primavera. Nella prima stagione rossonera, l'ala classe 2004 ha segnato 9 gol e fornito 5 assist in 30 presenze totali. Anche l'anno successivo molto bene con 8 gol e 6 assist in 30 partite. Nella stagione 2023/24 è arrivato il primo salto della carriera. Le prime convocazioni in prima squadra e i primi due gol in rossonero. Uno in Serie A e uno in Coppa Italia. A gennaio poi la grande opportunità: prestito di sei mesi in Serie B al Palermo, dove non è riuscito a lasciare il segno.