Milan Futuro, Chaka Traorè di nuovo al top: è sempre più decisivo

Al ritorno a Milanello, Chaka Traorè è stato aggregato alla rosa del Milan Futuro in Serie C. Al primo anno in C, l'ivoriano ha segnato 2 gol e fornito 4 assist in 22 presenze, ma è stato pesantemente frenato dagli infortuni. Anche nella prima parte di questa stagione, l'attaccante ex Parma ha avuto diversi problemi fisici, ma nelle ultime settimane Chaka Traorè sembra essere tornato in forma e pronto a spaccare il mondo.
Nelle 14 partite giocate, ha segnato 5 gol e fornito 2 assist. In particolare, nelle ultime 5 gare sono arrivati 4 gol, di cui 3 risultati decisivi. Prima la doppietta al Chievo Verona, poi il gol su rigore contro il Breno. Con un Chaka Traorè così, il Milan Futuro di Massimo Oddo può puntare al ritorno in Serie C. Intanto, in prima squadra, tutti lo seguono e sperano che anche lui possa seguire le orme dell'ex compagno di squadra Davide Bartesaghi, magari nella rosa del Diavolo 26/27.
