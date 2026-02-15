Milan Futuro, prima vittoria casalinga del 2026 firmata da Chaka Traorè

Alla fine sono comunque tre punti per i rossoneri, che tornano momentaneamente in zona Playoff a quota 38 punti e "vendicano" anche la sconfitta maturata nel match d'andata. Prestazione positiva e convincente di diversi elementi in una squadra che ha rischiato davvero poco a livello difensivo portando a casa anche il secondo clean sheet dell'anno solare dopo la bella vittoria di Vimercate contro la Leon. Avanti così con fiducia verso il prossimo impegno, la difficile trasferta in Veneto sul campo del Caldiero Terme domenica 22 alle 14.30.

LA CRONACA — Prima occasione rossonera dopo 9', incursione di Karaca che trova la risposta reattiva di Grasso tra i pali. Si gioca spesso nella metà campo offensiva del Milan Futuro, ma il primo affondo ospite al 20' è insidioso con Vladimirov che spazza sulla linea un rimpallo. I ragazzi di Oddo insistono e la partita cambia al 30': progressione di Sardo che calcia da fuori, respinta centrale di Grasso su cui si getta Sala che subisce fallo dal portiere avversario. Dal dischetto Traorè è glaciale e ci porta in vantaggio. I ritmi restano blandi e al 37' tocca a Eletu mettersi in mostra con un nuovo riflesso in difesa. Nel finale di tempo bella ripartenza di Traorè, con appoggio per Karaca che però manca il tempo per la conclusione.

Si riparte senza cambi con due opportunità per il Milan Futuro: al 47' Traorè e Sardo non trovano l'attimo vincente in area di rigore, mentre al 52' il colpo di testa di Sardo viene salvato sulla linea. Brivido al 60' con una grande conclusione di Bitihene, mentre al 72' il neo entrato Lontani mette alto da ottima posizione su assist di Sala. Ancora il classe 2008 protagonista all'83', quando crea le premesse per la sgroppata sulla fascia di Karaca che trova la risposta incerta di Grasso. Nel finale di partita i rossoneri controllano i ritmi del gioco, non soffrendo l'iniziativa avversaria e sfiorando anzi il raddoppio nel recupero con Magrassi e Sardo. Poco male, perché al triplice fischio vince comunque il Milan Futuro.

IL TABELLINO — MILAN FUTURO-BRENO 1-0

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti (33'st Dalpiaz), Vladimirov, Zukić, Karaca; Eletu, Sala, Sardo; Ossola (33'st Branca), Asanji (20'st Lontani), Traorè (33'st Magrassi). A disp.: Longoni; Colombo, Pagliei, Tartaglia; Geroli. All.: Oddo.

BRENO (4-3-3): Grasso; Pezzutti (41'st Barcella), Bigolin, Berna, Tosi; Canonici (28'st Lorini), Papa (20'st Cretti), Valsecchi; Valenti (16'st Castelli), Bitihene (28'st Senatore), Randazzo. A disp.: Braga; Melnychuk; Ansah; Faglia. All.: Bersi.

Arbitro: Vazzano di Catania.

Gol: 31' rig. Traorè (MF).

Ammoniti: 30' Grasso (B), 38' Randazzo (B), 10'st Bigolin (B).