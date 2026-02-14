Serie D, Milan Futuro-Breno 1-0: si torna a vincere. Ottima prestazione

Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale
Milan Futuro-Breno 1-0: il secondo tempo—
Secondo tempo che si apre con un Milan aggressivo per cercare il secondo gol. Al 52' doppia occasione murata dalla difesa avversaria. Prima il colpo di testa di Asanji, poi quello di Sardo bloccato sulla linea di porta. Una decina di minuti dopo, il Breno va vicino al pari con un tiro di sinistro dal limite che passa vicino al palo, con Torriani immobile. A metà seconda frazione entra Lontani, che pochi minuti dopo dal suo ingresso va vicino al gol del raddoppio, imbeccato con un bel passaggio di Sala.
Dall'occasione di Lontani, ancora rossoneri pericolosi con Karaca che va vicino al gol in contropiede, ma pecca di egoismo visto che avrebbe potuto servire in mezzo all'area i compagni completamente liberi. Nel finale nessun rischio per il Diavolo che torna a vincere dopo 3 partite senza successo. Per quello che si è visto in campo, il risultato sta un po' stretto ai rossoneri che per quello creato avrebbero meritato un successo più largo. Con i tre punti del 'Chinetti' i rossoneri salgono a quota 38, raggiungendo momentaneamente la quarta posizione in classifica.
