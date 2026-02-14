PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Serie D, Milan Futuro-Breno finisce 1-0: rossoneri tornano al successo. Buona prestazione e risultato stretto

MILAN FUTURO

Serie D, Milan Futuro-Breno finisce 1-0: rossoneri tornano al successo. Buona prestazione e risultato stretto

Serie D, Milan Futuro-Breno 1-0: si torna a vincere. Ottima prestazione
Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Breno, partita valida per la 24^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco il commento
Redazione

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-0, in rete per i rossoneri Chaka Traorè su calcio di rigore. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

Milan Futuro-Breno 1-0: il primo tempo

—  

Primo tempo che parte con tanta intensità da parte delle due squadre. Rossoneri partono bene con Karaca vicino al gol al 9'. Al 20' il Breno vicino al gol con un tiro di Valenti murato sulla linea di porta da Vladimirov. Al minuto 30 Sardo sguscia al limite dell'area e lascia partite un destro potente che rimbalza davanti al portiere. Grasso ribatte a pochi passi dalla porta, Sala arriva per primo e viene atterrato dall'estremo difensore del Breno. L'arbitro concede rigore e ammonisce il portiere avversario. Sul dischetto Chaka Traorè che rimane glaciale e sblocca il match per i rossoneri. Pochi minuti dopo, la reazione del Breno. Su angolo, bel colpo di testa di un difensore del Breno diretto all'angolo. Miracolo di Torriani che tiene il vantaggio del Milan Futuro. Da qui in poi nessuna emozione nei minuti finali.

LEGGI ANCHE

Milan Futuro-Breno 1-0: il secondo tempo

—  

Secondo tempo che si apre con un Milan aggressivo per cercare il secondo gol. Al 52' doppia occasione murata dalla difesa avversaria. Prima il colpo di testa di Asanji, poi quello di Sardo bloccato sulla linea di porta. Una decina di minuti dopo, il Breno va vicino al pari con un tiro di sinistro dal limite che passa vicino al palo, con Torriani immobile. A metà seconda frazione entra Lontani, che pochi minuti dopo dal suo ingresso va vicino al gol del raddoppio, imbeccato con un bel passaggio di Sala.

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale

Dall'occasione di Lontani, ancora rossoneri pericolosi con Karaca che va vicino al gol in contropiede, ma pecca di egoismo visto che avrebbe potuto servire in mezzo all'area i compagni completamente liberi. Nel finale nessun rischio per il Diavolo che torna a vincere dopo 3 partite senza successo. Per quello che si è visto in campo, il risultato sta un po' stretto ai rossoneri che per quello creato avrebbero meritato un successo più largo. Con i tre punti del 'Chinetti' i rossoneri salgono a quota 38, raggiungendo momentaneamente la quarta posizione in classifica.

Leggi anche
Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka...
Milan Futuro-Breno, sfida playoff al Chinetti: rossoneri a caccia di riscatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA