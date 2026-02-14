Serie D, Milan Futuro-Breno 1-0: si torna a vincere. Ottima prestazione

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-0 , in rete per i rossoneri Chaka Traorè su calcio di rigore. Ecco, qui di seguito, il resoconto del match disputato al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno.

Milan Futuro-Breno 1-0: il primo tempo

Primo tempo che parte con tanta intensità da parte delle due squadre. Rossoneri partono bene con Karaca vicino al gol al 9'. Al 20' il Breno vicino al gol con un tiro di Valenti murato sulla linea di porta da Vladimirov. Al minuto 30 Sardo sguscia al limite dell'area e lascia partite un destro potente che rimbalza davanti al portiere. Grasso ribatte a pochi passi dalla porta, Sala arriva per primo e viene atterrato dall'estremo difensore del Breno. L'arbitro concede rigore e ammonisce il portiere avversario. Sul dischetto Chaka Traorè che rimane glaciale e sblocca il match per i rossoneri. Pochi minuti dopo, la reazione del Breno. Su angolo, bel colpo di testa di un difensore del Breno diretto all'angolo. Miracolo di Torriani che tiene il vantaggio del Milan Futuro. Da qui in poi nessuna emozione nei minuti finali.