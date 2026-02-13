QUI MILAN FUTURO

Non è iniziato come sperato il febbraio di Milan Futuro, che domenica scorsa non è riuscito a raccogliere punti ospitando la Virtus CiseranoBergamo e che ora vuole assolutamente invertire la rotta per restare in scia al treno Playoff. Nonostante sia mancato il gol nell'ultima uscita, quello di Mister Massimo Oddo resta il migliore attacco dell'intero campionato - al pari della capolista Folgore Caratese - con 36 reti segnate in 23 partite. Dopo aver debuttato domenica, il neo-acquisto Magnus Dalpiaz sarà nuovamente a disposizione per questo match, come anche Simone Lontani e Federico Colombo, attaccante e difensore della Primavera rossonera.

QUI BRENO

All'andata, il Breno portò a casa il bottino pieno tra le mura amiche dello stadio Carlo e Filippo Tassara grazie a un 2-1 firmato Senatore, Valenti e Domniței. Il trend recente del Breno non è però sicuramente dei migliori: dopo due vittorie consecutive a inizio anno contro Castellanzese (0-2) e Vogherese (2-1), i granata arrivano da un solo punto nelle ultime quattro partite, arrivato nel pareggio per 2-2 contro il Pavia in lotta per non retrocedere. Poi le sconfitte in casa di Leon (3-1) e Chievo (2-0), oltre alla sconfitta interna della scorsa settimana contro la Casatese Merate (0-1). Il calciatore da controllare a vista, per Milan Futuro, sarà l'attaccante Marco Castelli, già a quota 8 reti in campionato.

DOVE VEDERE IL MILAN FUTURO IN TV

La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, sulla nostra app - dove saranno poi pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e su acmilan.com.

QUI SERIE D

Arriva dalla sezione di Catania Tommaso Alberto Vazzano, arbitro di questo incontro. Rispettivamente di Castelfranco Veneto e Bassano del Grappa invece i suoi assistenti, Flavius Costel Condrut ed Enrico Antonini.

Alle pre 14:30 di domani, sabato 14 febbraio, Milan Futuro-Breno aprirà questa 24ª giornata del Girone B di Serie D. Tutte le rimanenti gare si disputeranno il giorno successivo, domenica 15 febbraio, al medesimo orario: Casatese Merate-Real Calepina, Castellanzese-Villa Valle, ChievoVerona-Folgore Caratese, Leon-Sondrio, Pavia-Brusaporto, Scanzorosciate-Caldiero Terme, Virtus CiseranoBergamo-Oltrepò e Vogherese-Varesina.

La classifica: Folgore Caratese 48; ChievoVerona 40; Casatese Merate e Brusaporto 38; Villa Valle 37; Caldiero Terme e MILAN FUTURO35; e Virtus CiseranoBergamo 34; Leon 33; Oltrepò (-1) 32; Real Calepina 30; Castellanzese e Scanzorosciate 29; Breno 28; Varesina 21; Sondrio 19; Pavia 17; Vogherese (-2) 11