Breno—
Un solo punto nelle ultime quattro partite per la squadra ospite, quello conquistato nella 21a giornata contro il Pavia Calcio 1911. Il Breno è 14° in classifica con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. In attacco, si punta sicuramente sulla prolificità di Castelli: 8 reti segnate finora. All'andata, nel bresciano, finì 2-1 per i padroni di casa.
Dove vedere il Milan Futuro in TV—
La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, su acmilan.com e su Pianetamilan.it, che - come al solito - racconterà la partita con il live testuale.
Serie D—
A dirigere l'incontro sarà Tommaso Alberto Vazzano della sezione di Catanio. Al suo fianco, gli assistenti Flavius Condurt e Enrico Antonini.
Tutte le gare della 24a giornata del girone B di Serie D si giocheranno in contemporanea domenica alle ore 14.30. Oltre a Milan Futuro-Breno: Casatese Merate-Real Calepina, Castellanzese-Villa Valle, Chievo Verona-Folgore Caratese, Leon-Nuova Sondrio, Pavia-Brusaporto, Sanzorosciate-Caldiero Terme, Virtus CiseranoBergamo-Oltrepò FBC, Volgherese 1919-Varesina.
La classifica: Folgore Caratese 48; ChievoVerona 40; Casatese Merate 38; Brusaporto 38; Villa Valle 37; Caldiero Terme e MILAN FUTURO 35; Virtus CiseranoBergamo 34; Leon 33; Real Calepina e Oltrepò FBC (-3) 30; Castellanzese e Scanzorosciate 29; Breno 28; Varesina 21; Nuova Sondrio 19; Pavia 17; Vogherese (-2) 11.
