Milan Futuro-Breno, rossoneri alla ricerca della vittoria: la preview del match

Milan Futuro-Breno: rossoneri alla ricerca dei 3 punti
Il Milan Futuro di Massimo Oddo torna in campo domenica per il match contro il Breno, valido per la 23a giornata del girone B di Serie D. Ecco la preview del match
Domenica pomeriggio torna in campo il Milan Futuro di Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta interna con la Virtus CiseranoBergamo, ospita al 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno il Breno. I Rossoneri andranno alla ricerca dei tre punti in questa 24a giornata del Girone B di Serie D: avviciniamoci al fischio d'inizio, previsto per domenica alle ore 14:30.

Con la sconfitta dell'ultima giornata, il Milan Futuro è scivolato al 7° posto in classifica con 35 punti in 23 uscite, a pari merito con il Caldiero Terme. Ora, i ragazzi di Mister Oddo vogliono tornare a vincere per rimanere una candidata forte per la zona Playoff. L'attacco dei rossoneri è il più prolifico dell'intero girone (a pari merito con la Folgore Caratese), con 36 gol in 23 partite: da qui si deve e ripartire. Tra i rinforzi della sessione invernale di calciomercato, il difensore Magnus Dalpiaz ha fatto il suo esordio nell'ultimo turno e sarà a disposizione anche contro il Breno.

Un solo punto nelle ultime quattro partite per la squadra ospite, quello conquistato nella 21a giornata contro il Pavia Calcio 1911. Il Breno è 14° in classifica con 31 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte. In attacco, si punta sicuramente sulla prolificità di Castelli: 8 reti segnate finora. All'andata, nel bresciano, finì 2-1 per i padroni di casa.

La gara sarà visibile in diretta su AC Milan Official App. Da non perdere anche la copertura su Instagram, su acmilan.com e su Pianetamilan.it, che - come al solito - racconterà la partita con il live testuale.

A dirigere l'incontro sarà Tommaso Alberto Vazzano della sezione di Catanio. Al suo fianco, gli assistenti Flavius Condurt e Enrico Antonini.

Tutte le gare della 24a giornata del girone B di Serie D si giocheranno in contemporanea domenica alle ore 14.30. Oltre a Milan Futuro-Breno: Casatese Merate-Real Calepina, Castellanzese-Villa Valle, Chievo Verona-Folgore Caratese, Leon-Nuova Sondrio, Pavia-Brusaporto, Sanzorosciate-Caldiero Terme, Virtus CiseranoBergamo-Oltrepò FBC, Volgherese 1919-Varesina.

La classifica: Folgore Caratese 48; ChievoVerona 40; Casatese Merate 38; Brusaporto 38; Villa Valle 37; Caldiero Terme  e MILAN FUTURO 35; Virtus CiseranoBergamo 34; Leon 33; Real Calepina e Oltrepò FBC (-3) 30; Castellanzese e Scanzorosciate 29; Breno 28; Varesina 21; Nuova Sondrio 19; Pavia 17; Vogherese (-2) 11.

