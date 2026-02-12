Milan Futuro

Con la sconfitta dell'ultima giornata, il Milan Futuro è scivolato al 7° posto in classifica con 35 punti in 23 uscite, a pari merito con il Caldiero Terme. Ora, i ragazzi di Mister Oddo vogliono tornare a vincere per rimanere una candidata forte per la zona Playoff. L'attacco dei rossoneri è il più prolifico dell'intero girone (a pari merito con la Folgore Caratese), con 36 gol in 23 partite: da qui si deve e ripartire. Tra i rinforzi della sessione invernale di calciomercato, il difensore Magnus Dalpiaz ha fatto il suo esordio nell'ultimo turno e sarà a disposizione anche contro il Breno.