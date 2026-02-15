Verso il calciomercato estivo : il Milan, se si qualificherà alla prossima Champions League, dovrà per forza di cose rinforzare e allungare la rosa per Massimiliano Allegri. In questa stagione i giocatori sono pochi e la dirigenza dovrà investire molto in caso di ritorno in Europa dopo un anno di assenza. Ecco perché le occasioni a parametro zero potrebbero essere importantissime. Una tra tutte quella di Weston McKennie in scadenza di contratto con la Juventus e già accostato al Milan .

Calciomercato Milan, McKennie che occasione

McKennie sta giocando una stagione a livelli incredibili: in Serie A ha al momento 5 assist (due contro l'Inter) al suo attivo con 4 gol (7 se si considera anche la Champions League). Soprattutto nelle ultime partite lo statunitense ha aumentato i giri del motore esponenzialmente. Con Luciano Spalletti è diventato un faro della Juventus ed è decisivo anche in fase offensivo: le sue capacità di inserimento sono indiscutibili e ha anche un fiuto da bomber vero vicino alla porta. In più può giocare in tutte le posizioni del campo dal centrocampo in su. Normale quindi che McKennie possa attirare grande interesse, anche perché è in scadenza di contratto a giugno. La Juventus starebbe provando a rinnovarlo, ma per il Milan sarebbe un colpo da novanta.