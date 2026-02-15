Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato obiettivi mercato Milan, McKennie perfetto per Allegri: a zero è un’occasione da prendere al volo

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, McKennie perfetto per Allegri: a zero è un’occasione da prendere al volo

Milan, McKennie perfetto per Allegri: a zero è un'occasione da prendere al volo
Milan, McKennie può essere il colpo ideale per il Diavolo di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Ecco i motivi nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Verso il calciomercato estivo: il Milan, se si qualificherà alla prossima Champions League, dovrà per forza di cose rinforzare e allungare la rosa per Massimiliano Allegri. In questa stagione i giocatori sono pochi e la dirigenza dovrà investire molto in caso di ritorno in Europa dopo un anno di assenza. Ecco perché le occasioni a parametro zero potrebbero essere importantissime. Una tra tutte quella di Weston McKennie in scadenza di contratto con la Juventus e già accostato al Milan.

Calciomercato Milan, McKennie che occasione

—  

McKennie sta giocando una stagione a livelli incredibili: in Serie A ha al momento 5 assist (due contro l'Inter) al suo attivo con 4 gol (7 se si considera anche la Champions League). Soprattutto nelle ultime partite lo statunitense ha aumentato i giri del motore esponenzialmente. Con Luciano Spalletti è diventato un faro della Juventus ed è decisivo anche in fase offensivo: le sue capacità di inserimento sono indiscutibili e ha anche un fiuto da bomber vero vicino alla porta. In più può giocare in tutte le posizioni del campo dal centrocampo in su. Normale quindi che McKennie possa attirare grande interesse, anche perché è in scadenza di contratto a giugno. La Juventus starebbe provando a rinnovarlo, ma per il Milan sarebbe un colpo da novanta.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: La simulazione di Bastoni divide i tifosi dell'Inter: "Idolo" oppure "Non ci rappresenta">>>

A livello tecnico-tattico McKennie è un giocatore perfetto per Massimiliano Allegri: nel 3-5-2 rossonero può giocare ovunque. Da mezzala a quinto di centrocampo a falsa punta come lo sta facendo Loftus-Cheek. Al momento lo statunitense guadagna circa 3 milioni di euro e potrebbe chiedere un lauto aumento viste le sue prestazioni. Classe 1998, prenderlo a parametro zero sarebbe un colpo anche a livello economico, inoltre toglieresti alla Juventus un giocatore molto molto importante. Vedremo se il Milan ci proverà davvero.

Leggi anche
Milan, Karetsas talento nel mirino: alcuni numeri impressionano. L’analisi
Kostic: qualità importanti da prima punta. E’ il futuro del Milan? Le caratteristiche e i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA