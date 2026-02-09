Milan, Karetsas talento nel mirino: alcuni numeri impressionano. L’analisi

Il Milan continua la sua ricerca di talento in giro per il mondo. Il club rossonero, infatti, potrebbe investire ancora in estate dopo colpi importanti in prospettiva a gennaio. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Konstantinos Karetsas , fantasista del Genk. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il prezzo di Karetsas potrebbe essere di circa 25 milioni di euro, e il Diavolo lo avrebbe già seguito dal vivo con alcuni scout. Come gioca Karetsas? Il giovane greco è un fantasista che dà del tu al pallone, sa trovare i compagni benissimo ed è in grado di saltare l'uomo in dribbling. Ha un'intelligenza calcistica molto alta e un tiro già maturo. Sa tirare bene e forte anche da lontano e con entrambi i piedi. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i suoi numeri stagionali e non solo.