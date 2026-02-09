Milan, Karetsas talento nel mirino: alcuni numeri impressionano. L’analisi

Milan, il classe 2007 Konstantinos Karetsas resta nel mirino dei rossoneri per il futuro. Ecco dei numeri molto interessanti del talento. La nostra analisi
Il Milan continua la sua ricerca di talento in giro per il mondo. Il club rossonero, infatti, potrebbe investire ancora in estate dopo colpi importanti in prospettiva a gennaio. Tra questi ci potrebbe essere il classe 2007 Konstantinos Karetsas , fantasista del Genk. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il prezzo di Karetsas potrebbe essere di circa 25 milioni di euro, e il Diavolo lo avrebbe già seguito dal vivo con alcuni scout. Come gioca Karetsas? Il giovane greco è un fantasista che dà del tu al pallone, sa trovare i compagni benissimo ed è in grado di saltare l'uomo in dribbling. Ha un'intelligenza calcistica molto alta e un tiro già maturo. Sa tirare bene e forte anche da lontano e con entrambi i piedi. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i suoi numeri stagionali e non solo.
Milan, ecco chi è il giovane Karetsas
—
Ecco i numeri dall'analisi di 'Opta' e 'SofaScore' per Pianeta Milan.
33 partite giocate in stagione per Karetsas con 3 gol e la bellezza di 12 assist. Quasi due passaggi chiave a partita, così come i passaggi lunghi di media e i tiri di media. 1,48 dribbling riusciti di media. 3,69 i duelli vinti a partita (40,2%). Quasi 7 ingressi di media a partita nelle area di rigore avversarie. Si parla di Karetsas come un trequartista naturale, ma possiamo vedere nella heatmap stagionale come il talento classe 2007 giochi molto sulla fascia destra. Per il Milan potrebbe agire quindi anche da esterno e non solo al centro del campo.