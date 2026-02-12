Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan stia pensando di accelerare sulle altre squadre interessate per mettere sotto contratto Leon Goretzka in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista tedesco, classe 1995, si svincolerà dal Bayern Monaco. Il club e il giocatore hanno già annunciato pubblicamente che il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato. Pertanto, l'ex di Schalke 04 e Bochum è alla ricerca di una nuova sistemazione.