Leon Goretzka, centrocampista tedesco classe 1995, si svincolerà dal Bayern Monaco a fine stagione e il Milan vorrebbe prenderlo a costo zero nel calciomercato estivo. Ecco qual è la situazione attuale secondo il 'Corriere dello Sport' di oggi
Daniele Triolo Redattore 

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha sottolineato come il Milan stia pensando di accelerare sulle altre squadre interessate per mettere sotto contratto Leon Goretzka in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista tedesco, classe 1995, si svincolerà dal Bayern Monaco. Il club e il giocatore hanno già annunciato pubblicamente che il contratto in scadenza il 30 giugno non sarà rinnovato. Pertanto, l'ex di Schalke 04 e Bochum è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Il Milan, ha ricordato il 'CorSport', ha già avuto dei contatti con gli agenti di Goretzka durante l'ultimo calciomercato invernale, cercando di studiare un modo per strappare il Nazionale tedesco alla concorrenza. Il Bayern Monaco, però, non lo ha liberato e, dunque, in estate sarà bagarre per mettere le mani sul suo cartellino. In particolare, andrà superata l'ostica concorrenza dell'Atlético Madrid, che nelle ultime ore del mercato di riparazione aveva anche presentato un'offerta per prenderlo subito.

Ma il Diavolo, che si era mosso in anticipo, vorrebbe bloccare il giocatore in vista dell'estate. Il direttore sportivo Igli Tare vuole regalare un rinforzo d'esperienza a centrocampo alla squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto in previsione di un ritorno del Milan in Europa (preferibilmente in Champions League). Servirà, infatti, allungare la rosa rossonera con giocatori che possono fare la differenza. Goretzka è sicuramente uno di questi.

Finora, in stagione, con il Bayern, Goretzka ha collezionato 29 presenze tra Bundesliga (18), Champions League (6), Coppa di Germania (4) e Supercoppa di Germania (una), con un gol segnato in campionato in 1.365' complessivi sul terreno di gioco.

