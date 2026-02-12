Ma il Diavolo, che si era mosso in anticipo, vorrebbe bloccare il giocatore in vista dell'estate. Il direttore sportivo Igli Tare vuole regalare un rinforzo d'esperienza a centrocampo alla squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto in previsione di un ritorno del Milan in Europa (preferibilmente in Champions League). Servirà, infatti, allungare la rosa rossonera con giocatori che possono fare la differenza. Goretzka è sicuramente uno di questi.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League >>>
Finora, in stagione, con il Bayern, Goretzka ha collezionato 29 presenze tra Bundesliga (18), Champions League (6), Coppa di Germania (4) e Supercoppa di Germania (una), con un gol segnato in campionato in 1.365' complessivi sul terreno di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA