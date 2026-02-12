Pianeta Milan
Pulisic, rinnovo con il Milan in stand-by: su di lui piomba un top club europeo. Il punto

Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il Liverpool starebbe pensando a Christian Pulisic, attaccante del Milan classe 1998, in vista del mercato estivo
Sirene inglesi per Christian Pulisic, attorno all'attaccante del Milan iniziano a moltiplicarsi le voci di mercato. Il contratto dell'ex Chelsea è in scadenza nel 2027, con opzione per estenderlo fino al 2028. Lo statunitense è il miglior marcatore stagionale dei rossoneri: 10 gol in tutte le competizioni, 8 in Serie A. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Liverpool starebbe monitorando la situazione di Pulisic.

Calciomercato Milan, il Liverpool è su Pulisic

"Il Liverpool sta monitorando Christian Pulisic. Il suo contratto è in scadenza nel 2027 (ingaggio da 4 milioni + 1 milione di bonus), anche se il Milan ha un'opzione unilaterale per estenderlo fino al 2028. Pulisic è felice al Milan, ma si aspetta un rinnovo di contratto che il Milan, al momento, non ha ancora offerto".

Pulisic è arrivato al Milan nell'estate del 2023 per 20 milioni di euro + bonus. In rossonero ha raggiunto la sua piena maturità calcistica: 38 gol e 21 assist in 107 partite. Sarebbe un peccato privarsi di un calciatore così decisivo, ma senza un segnale concreto dal club, le lusinghe provenienti da Anfield potrebbero trasformarsi in una trattativa concreta, mettendo a rischio la permanenza della stella americana a Milanello.

