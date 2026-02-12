LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League >>>
Pulisic è arrivato al Milan nell'estate del 2023 per 20 milioni di euro + bonus. In rossonero ha raggiunto la sua piena maturità calcistica: 38 gol e 21 assist in 107 partite. Sarebbe un peccato privarsi di un calciatore così decisivo, ma senza un segnale concreto dal club, le lusinghe provenienti da Anfield potrebbero trasformarsi in una trattativa concreta, mettendo a rischio la permanenza della stella americana a Milanello.
© RIPRODUZIONE RISERVATA