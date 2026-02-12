Pianeta Milan
Calciomercato Milan, il Bournemouth ufficializza il riscatto di Álex Jiménez: il comunicato

Álex Jiménez, classe 2005, difensore spagnolo che il Milan aveva preso dal Real Madrid, ora è interamente del Bournemouth: esercitato il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore. Le ultime news di calciomercato
Álex Jiménez non è più, ufficialmente, un giocatore del Milan. Il Bournemouth, infatti, che aveva prelevato il terzino spagnolo classe 2005 in prestito oneroso con diritto di riscatto dai rossoneri nell'ultimo calciomercato estivo, ha esercitato l'opzione di acquisto a titolo definitivo del calciatore e lo ha comunicato in una nota. Il Diavolo incassa, tra prestito e riscatto, 24 milioni di euro. Il 50% dell'introito andrà al Real Madrid per accordi pregressi.

"L'AFC Bournemouth può confermare che Álex Jiménez è stato trasferito definitivamente al club, avendo raggiunto la soglia di presenze richiesta per attivare la clausola di trasferimento dopo un prestito iniziale - recita la nota ufficiale del club inglese -. Il ventenne, che si è unito ai 'Cherries' prima dell'inizio della stagione in corso, ha già preso parte a più della metà delle partite ufficiali del club, innescando i termini che assicurano il suo futuro fino al 2031 sulla costa meridionale".

"Arrivato dal Milan e cresciuto nella prestigiosa accademia del Real Madrid, Jiménez ha lasciato un segno profondo durante la sua permanenza al 'Vitality Stadium', diventando una presenza fissa e ottenendo riconoscimenti ogni settimana - si legge ancora sul comunicato del Bournemouth -. Il terzino ha vinto il premio di Giocatore del Mese di dicembre del club, aggiudicandosi anche il premio di Uomo Partita di Sky Sports nel pareggio per 1-1 con il Brighton il mese scorso".

"Con 22 presenze in tutte le competizioni e il suo primo gol in Premier League contro il Liverpool, Álex Jiménez ha fatto una bella impressione con la maglia rossonera".

