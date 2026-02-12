"Arrivato dal Milan e cresciuto nella prestigiosa accademia del Real Madrid, Jiménez ha lasciato un segno profondo durante la sua permanenza al 'Vitality Stadium', diventando una presenza fissa e ottenendo riconoscimenti ogni settimana - si legge ancora sul comunicato del Bournemouth -. Il terzino ha vinto il premio di Giocatore del Mese di dicembre del club, aggiudicandosi anche il premio di Uomo Partita di Sky Sports nel pareggio per 1-1 con il Brighton il mese scorso".
"Con 22 presenze in tutte le competizioni e il suo primo gol in Premier League contro il Liverpool, Álex Jiménez ha fatto una bella impressione con la maglia rossonera".
