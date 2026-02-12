Álex Jiménez, classe 2005, difensore spagnolo che il Milan aveva preso dal Real Madrid, ora è interamente del Bournemouth: esercitato il diritto di riscatto sul cartellino del giocatore. Le ultime news di calciomercato

Álex Jiménez non è più, ufficialmente, un giocatore del Milan. Il Bournemouth, infatti, che aveva prelevato il terzino spagnolo classe 2005 in prestito oneroso con diritto di riscatto dai rossoneri nell'ultimo calciomercato estivo, ha esercitato l'opzione di acquisto a titolo definitivo del calciatore e lo ha comunicato in una nota. Il Diavolo incassa, tra prestito e riscatto, 24 milioni di euro. Il 50% dell'introito andrà al Real Madrid per accordi pregressi.