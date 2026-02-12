Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Vlahovic al Milan? La bomba dell’esperto: “Parla con Allegri e Tare. Non so se la Juve …”

CALCIOMERCATO MILAN

Vlahovic al Milan? La bomba dell’esperto: “Parla con Allegri e Tare. Non so se la Juve …”

La rivelazione: 'Milan da tanto su Vlahovic: lui ha parlato spesso con Allegri e Tare'
Si parla molto di un possibile arrivo di Dusan Vlahovic, centravanti serbo classe 2000 il cui contratto con la Juventus scadrà il prossimo 30 giugno, al Milan nella prossima sessione di calciomercato. La rivelazione dell'esperto a 'TMW Radio'
Daniele Triolo Redattore 

Si è parlato, spesso, nelle ultime settimane, del possibile approdo di Dusan Vlahovic al Milan nella sessione estiva di calciomercato. Il bomber serbo, classe 2000, andrà infatti in scadenza di contratto con la Juventus il prossimo 30 giugno e, ad oggi, non giungono di certo segnali positivi sul fronte rinnovo.

Calciomercato Milan, il retroscena su Vlahovic

—  

Anzi, sembra che il suo entourage, capitanato da Darko Ristic, si stia già guardando intorno alla ricerca della miglior soluzione per Vlahovic nella stagione 2026-2027. Tra le varie piste estere (Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea, Manchester United e Newcastle), quella italiana è il Milan di Massimiliano Allegri, che ha già avuto modo di allenare il centravanti alla Juventus.

LEGGI ANCHE

Igli Tare intrattiene rapporti molto stretti con Ristic (in piedi c'è anche la trattativa per un altro suo assistito, Andrej Kostic) e i rossoneri stanno cercando di prendere una posizione di privilegio sul giocatore. Ma sentite cosa ha detto il giornalista sportivo Paolo Paganini, solitamente molto ben informato sulle vicende di casa Juve, in un'intervista rilasciata a 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di 'TMW Radio'.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League >>>

"Il discorso è legato a Luciano Spalletti. Prima del suo arrivo, la dirigenza Juve aveva dato per scontato l'addio di Vlahovic a giugno. Adesso con Spalletti, che ha avuto certe parole per il serbo, lo scenario è cambiato. Ma la variabile è Allegri. Il Milan è da tanto che c'è su Vlahovic, ha parlato spesso Allegri con Vlahovic e anche Tare. Non so quanto possa recuperare il terreno perduto la Juve”, le parole di Paganini sul serbo.

Leggi anche
Calciomercato Milan, non solo Gila: Tare pesca il difensore esperto in Premier League
Milan, tesoretto da 108 milioni in arrivo: il punto sui giocatori in prestito

© RIPRODUZIONE RISERVATA