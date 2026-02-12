Igli Tare intrattiene rapporti molto stretti con Ristic (in piedi c'è anche la trattativa per un altro suo assistito, Andrej Kostic ) e i rossoneri stanno cercando di prendere una posizione di privilegio sul giocatore. Ma sentite cosa ha detto il giornalista sportivo Paolo Paganini, solitamente molto ben informato sulle vicende di casa Juve, in un'intervista rilasciata a 'Maracanà', trasmissione in onda sulle frequenze di 'TMW Radio'.

"Il discorso è legato a Luciano Spalletti. Prima del suo arrivo, la dirigenza Juve aveva dato per scontato l'addio di Vlahovic a giugno. Adesso con Spalletti, che ha avuto certe parole per il serbo, lo scenario è cambiato. Ma la variabile è Allegri. Il Milan è da tanto che c'è su Vlahovic, ha parlato spesso Allegri con Vlahovic e anche Tare. Non so quanto possa recuperare il terreno perduto la Juve”, le parole di Paganini sul serbo.