Calciomercato Milan, Moretto: 'Per Pulisic non c'è fretta, mentre Gatti...'

Calciomercato, Moretto: “Il Milan non ha fretta di rinnovare Pulisic. Allegri chiama Gatti”

Nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul rinnovo di Pulisic e sulla possibilità di vedere Gatti al Milan
Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Christian Pulisic, non solo per l'infortunio che lo ha costretto a saltare il match contro il Bologna, ma anche per la sua situazione contrattuale. Nel video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha chiarito lo scenario.  L'esperto di calciomercato ha svelato anche un retroscena su Federico Gatti, difensore che da tempo piace al Milan, in particolare a Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole.

Calciomercato Milan, Moretto su Gatti e Pulisic

Su Gatti: "Gatti ha un contratto in scadenza nel 2030, appena rinnovato. Nel corso nel mercato invernale poteva lasciare la Juventus. C'è stata una chiamata da parte di Massimiliano Allegri che si è informato sulla situazione, ma al Milan non c'era unanimità. La Juve ascolterà offerte per Gatti in estate, potrebbe lasciare il club se dovesse arrivare l'offerta giusta".

Su Pulisic: "Si sta parlando tanto del rinnovo di Pulisic, il suo contratto è in scadenza nel 2027 con opzione fino al 2028. Il Milan non ha fretta di rinnovarlo. Il dettaglio importante è che con il passare del tempo uscirà dai parametri del decreto crescita, questo comporterebbe delle difficoltà ad offrire determinate cifre per il nuovo contratto. Ad oggi non c'è una proposta sul tavolo, i dialoghi si sono fermati. Sicuramente le parti ne riparleranno nei prossimi mesi".

