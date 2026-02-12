Calciomercato Milan, Moretto: 'Per Pulisic non c'è fretta, mentre Gatti...'

Su Pulisic: "Si sta parlando tanto del rinnovo di Pulisic, il suo contratto è in scadenza nel 2027 con opzione fino al 2028. Il Milan non ha fretta di rinnovarlo. Il dettaglio importante è che con il passare del tempo uscirà dai parametri del decreto crescita, questo comporterebbe delle difficoltà ad offrire determinate cifre per il nuovo contratto. Ad oggi non c'è una proposta sul tavolo, i dialoghi si sono fermati. Sicuramente le parti ne riparleranno nei prossimi mesi".