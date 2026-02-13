Milan, questa sera la squadra di Massimiliano Allegri torna in campo: sfida contro il Pisa molto importante, anche perché in questo turno di campionato ci saranno le sfide tra Inter e Juventus e tra Napoli e Roma. Il Diavolo deve guadagnare punti. Spazio comunque a notizie di calciomercato: i possibili colpi a zero Lewandowski e McKennie. Un retroscena su Ibrahimovic e le voci inglesi su Pulisic. Ecco le top news del 13 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>