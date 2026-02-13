PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, contatto per McKennie. Lewandowski ancora in corsa. Bomba Pulisic. Ibrahimovic ha parlato con …

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, contatto per McKennie. Lewandowski ancora in corsa. Bomba Pulisic. Ibrahimovic ha parlato con …

Milan, mercato ancora caldo: contatti per McKennie e le voci su Lewandowski e Pulisic. Occhio al retroscena su Zlatan Ibrahimovic. Da Pianeta Milan le notizie più importanti del 13 febbraio 2026
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, contatto per McKennie. Lewandowski ancora in corsa. Bomba Pulisic. Ibrahimovic ha parlato con ...

Milan, questa sera la squadra di Massimiliano Allegri torna in campo: sfida contro il Pisa molto importante, anche perché in questo turno di campionato ci saranno le sfide tra Inter e Juventus e tra Napoli e Roma. Il Diavolo deve guadagnare punti. Spazio comunque a notizie di calciomercato: i possibili colpi a zero Lewandowski e McKennie. Un retroscena su Ibrahimovic e le voci inglesi su Pulisic. Ecco le top news del 13 febbraio 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA