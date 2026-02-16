Siamo ancora piuttosto distanti dalla sessione estiva di calciomercato, ma il Milan - che nell'ultimo inverno è soltanto corso ai ripari con Niclas Füllkrug - già è pienamente operativo per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri. L'anno venturo, infatti, si presume che il Milan torni a giocare una competizione europea (società e tifosi desiderano ardentemente che sia la Champions League) e, pertanto, l'attuale organico - competitivo per il solo campionato - andrà ampliato e migliorato in ogni reparto. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato: Milan, assalto al re degli assist in Europa. Pronti 25 milioni per lui
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato: Milan, assalto al re degli assist in Europa. Pronti 25 milioni per lui
Il Milan, con i suoi dirigenti, sta già lavorando in vista della prossima sessione estiva di calciomercato: il club, che medita di rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri in ogni reparto, preventiva di mettere a segno un colpo d'autore
© RIPRODUZIONE RISERVATA