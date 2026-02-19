Milan-Como, Van der Brempt fallaccio su Pavlovic. I tifosi: 'Era rosso'

"Pavlovic ha rischiato la frattura del perone per un calcio proditorio e volontario. Da espulsione. Neanche l'ammonizione Mariani... ed era il secondo fallo su Pavlovic da parte dello stesso giocatore". Per molti era rosso diretto.
"Il fallo subito da Pavlovic era da rosso diretto, così come doveva essere quello di Lookman su Gabbia". E infine si chiude con altri errori degli arbitri passati ai danni del Milan su interventi simili.
"Negli ultimi anni il Milan ha subito questi 3 interventi che solo per fortuna non hanno causato infortuni di molti mesi ai propri giocatori. 1) Leao vs Atalanta; 2) Walker vs Empoli; 3) Pavlovic vs Como. Risultato: 1 giallo e zero espulsioni". E ricordiamo che in tutto questo un rosso l'ha preso Allegri per essere uscito dall'area tecnica quando Fabregas ha trattenuto Saelemaekers uscendone con zero sanzioni arbitrali ...
