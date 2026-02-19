Milan-Como, Van der Brempt fallaccio su Pavlovic. I tifosi: 'Era rosso'

"Pavlovic ha rischiato la frattura del perone per un calcio proditorio e volontario. Da espulsione. Neanche l'ammonizione Mariani... ed era il secondo fallo su Pavlovic da parte dello stesso giocatore". Per molti era rosso diretto.

" Il fallo subito da Pavlovic era da rosso diretto , così come doveva essere quello di Lookman su Gabbia". E infine si chiude con altri errori degli arbitri passati ai danni del Milan su interventi simili.

"Negli ultimi anni il Milan ha subito questi 3 interventi che solo per fortuna non hanno causato infortuni di molti mesi ai propri giocatori. 1) Leao vs Atalanta; 2) Walker vs Empoli; 3) Pavlovic vs Como. Risultato: 1 giallo e zero espulsioni". E ricordiamo che in tutto questo un rosso l'ha preso Allegri per essere uscito dall'area tecnica quando Fabregas ha trattenuto Saelemaekers uscendone con zero sanzioni arbitrali ...