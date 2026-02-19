Pianeta Milan
"Rischio frattura, Van der Brempt neanche giallo", tifosi infuriati dopo il fallo su Pavlovic

“Rischio frattura, Van der Brempt neanche giallo”, tifosi infuriati dopo il fallo su Pavlovic

Milan-Como, Van der Brempt fallaccio su Pavlovic. I tifosi: 'Era rosso'
Milan-Como, il difensore Pavlovic è stato colpito nel primo tempo da un fallo brutto di Van der Brempt: neanche giallo. Le reazioni dei tifosi sui social
"Trauma diretto ad alto impatto della gamba sinistra, con vasto ematoma dei tessuti molli ed imbibizione edematoso-emorragico dell’osso peroneale senza interruzione della corticale. In sostanza una botta fortissima che è arrivata ad interessare anche l’osso facendolo sanguinare, ma senza fratture". Questo il quadro clinico di Pavlovic dopo Milan-Como (Parma a forte rischio, qui tutti i dettagli). Il difensore rossonero è stato colpito nel primo tempo da un fallo brutto di Van der Brempt: piede a martello alto sulla caviglia. Se proprio non dà rosso, diciamo quantomeno da arancione. Il difensore rossonero ha rischiato una frattura, ma per Mariani è stato un intervento neanche da giallo.

Milan, tifosi infuriati per il fallo su Pavlovic

I tifosi rossoneri sui social non l'hanno presa bene e hanno protestato molto. Ecco alcuni esempi direttamente da X.

"Il fallo di Van der Brempt da altre parti avrebbe solleticato la chiamata VAR per rosso, qui manco ammonito e Pavlovic fa 5 minuti zoppo". E ancora.

"Pavlovic ha rischiato la frattura del perone per un calcio proditorio e volontario. Da espulsione. Neanche l'ammonizione Mariani... ed era il secondo fallo su Pavlovic da parte dello stesso giocatore". Per molti era rosso diretto.

"Il fallo subito da Pavlovic era da rosso diretto, così come doveva essere quello di Lookman su Gabbia". E infine si chiude con altri errori degli arbitri passati ai danni del Milan su interventi simili.

"Negli ultimi anni il Milan ha subito questi 3 interventi che solo per fortuna non hanno causato infortuni di molti mesi ai propri giocatori. 1) Leao vs Atalanta; 2) Walker vs Empoli; 3) Pavlovic vs Como. Risultato: 1 giallo e zero espulsioni". E ricordiamo che in tutto questo un rosso l'ha preso Allegri per essere uscito dall'area tecnica quando Fabregas ha trattenuto Saelemaekers uscendone con zero sanzioni arbitrali ...

