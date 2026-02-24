Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, visibile l’involuzione di Pulisic: nel 2026 ancora a secco. E a fine stagione …

ULTIME MILAN NEWS

Milan, visibile l’involuzione di Pulisic: nel 2026 ancora a secco. E a fine stagione …

Da trascinatore a incognita: Milan, dov'è finito Pulisic? Il Diavolo ha bisogno di lui
Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, ha vissuto una prima parte di stagione esaltante, con reti cruciali e fondamentali fino a fine 2025. Nel 2026, però, non ha ancora trovato il gol. Urge ritrovare la sua miglior versione
Daniele Triolo Redattore 

Da trascinatore nella prima parte di stagione a incognita negli ultimi due mesi: il Milan, come evidenziato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in questo periodo del campionato sta soffrendo - terribilmente - il calo di rendimento di Christian Pulisic, uno dei giocatori più importanti e determinanti della sua rosa.

Milan, che involuzione di Pulisic nel 2026!

—  

'Capitan America' non segna da Milan-Verona 3-0 del 28 dicembre 2025, quando sbloccò il risultato al termine del primo tempo. Poi, nel nuovo anno, 2026, il numero 11 rossonero ha saltato diverse partite per infortunio e in altri è stato sì a disposizione, ma a mezzo servizio. Un problema che, alla lunga, ha fatto rallentare la corsa dei rossoneri di Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE

Fino al gol contro il Verona, Pulisic era a quota 8 reti in campionato. Nel 2026, in dieci partite, lo statunitense non ha mai né segnato né fornito un assist. Un periodo così 'vuoto', nella sua esperienza in rossonero, non l'aveva mai attraversato. Anzi, è sempre stato abituato a prendere per la mano la squadra, con straordinaria continuità.

Tanti gol falliti, uno stato di forma precario

—  

Ora è arrivato un vistoso calo di rendimento, con alcuni gol falliti in maniera eclatante. Contro il Genoa, due volte contro la Fiorentina, quindi nelle due gare interne contro Lecce e Parma. Allegri lo sta centellinando nel minutaggio: segno che, dal punto di vista fisico, Pulisic sta tutt'altro che bene. Ancora alle prese con noie muscolari, lo statunitense gioca fortemente condizionato dal suo stato di forma precario.

LEGGI ANCHEMilan, Scudetto andato: ma Allegri adesso ha un’importante missione da portare a termine >>>

Ora, con la sconfitta contro il Parma, il Milan ha detto addio alle residue chance Scudetto, ma c'è ancora un posto in Champions League da blindare e, per farlo, ha bisogno del miglior Pulisic. Mancano 12 partite, 36 punti a disposizione e tante avversarie a cui poter fare male. Tutto il mondo Milan auspica che 'Capitan America' torni presto al top della forma, nella prestazione e sotto rete. Poi, a fine stagione, si farà un punto anche sul mercato. L'attaccante, infatti, non ha ancora rinnovato e vorrà capire che tipo di proposte arriveranno. Tanto dal Milan, quanto da altri club. Con i Mondiali come vetrina utile, sia per il rinnovo sia per guardarsi intorno.

Leggi anche
Arbitri e VAR, Milan scontento ma i dirigenti non parlano: differente la strategia di altri club
Il Milan e il problema delle medio-piccole ‘indigeste’: quanti punti buttati via

© RIPRODUZIONE RISERVATA