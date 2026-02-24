Ora è arrivato un vistoso calo di rendimento, con alcuni gol falliti in maniera eclatante. Contro il Genoa , due volte contro la Fiorentina , quindi nelle due gare interne contro Lecce e Parma . Allegri lo sta centellinando nel minutaggio: segno che, dal punto di vista fisico, Pulisic sta tutt'altro che bene. Ancora alle prese con noie muscolari, lo statunitense gioca fortemente condizionato dal suo stato di forma precario.

Ora, con la sconfitta contro il Parma, il Milan ha detto addio alle residue chance Scudetto, ma c'è ancora un posto in Champions League da blindare e, per farlo, ha bisogno del miglior Pulisic. Mancano 12 partite, 36 punti a disposizione e tante avversarie a cui poter fare male. Tutto il mondo Milan auspica che 'Capitan America' torni presto al top della forma, nella prestazione e sotto rete. Poi, a fine stagione, si farà un punto anche sul mercato. L'attaccante, infatti, non ha ancora rinnovato e vorrà capire che tipo di proposte arriveranno. Tanto dal Milan, quanto da altri club. Con i Mondiali come vetrina utile, sia per il rinnovo sia per guardarsi intorno.