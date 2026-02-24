Pianeta Milan
Il Milan e il problema delle medio-piccole ‘indigeste’: quanti punti buttati via

Il Milan di Massimiliano Allegri finora ha sempre fatto bene negli scontri diretti, ma ha spesso 'toppato' contro squadre alla sua portata, perdendo punti sanguinosi - in casa e in trasferta - che avrebbero potuto dare un altro volto alla classifica
Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan di Massimiliano Allegri, secondo in classifica in Serie A con 54 punti dopo 26 giornate. I rossoneri hanno 4 punti di vantaggio su Napoli e Roma. Quindi 8 sulla Juventus quinta e 9 sulla coppia Como-Atalanta, sia pienamente in corsa per l'obiettivo stagionale dichiarato. Ovvero, la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il Diavolo, però, può e deve mangiarsi le mani per tutti i punti dilapidati in questa stagione contro le squadre cosiddette 'medio-piccole', quelle che abitualmente stazionano nella parte destra della classifica. In quest'annata tribolata, infatti, il Diavolo ha perso punti contro la Cremonese (1-2), contro il Pisa (2-2), poi due volte contro il Parma (2-2 e 0-1) e infine contro Fiorentina e Genoa (1-1).

Un totale di ben 14 punti buttati via, in partite da vincere contro squadre ampiamente alla portata di Mike Maignan e compagni, che avrebbero - se vinte - potuto ridisegnare la classifica in tutt'altro modo. Domenica i rossoneri giocheranno nuovamente contro la Cremonese, stavolta in trasferta e l'imperativo è ripartire di slancio. Di tempo e punti il Diavolo ne ha persi sin troppi e un posto in Champions è troppo importante, per il futuro economico del club e tecnico della squadra.

