Un totale di ben 14 punti buttati via, in partite da vincere contro squadre ampiamente alla portata di Mike Maignan e compagni, che avrebbero - se vinte - potuto ridisegnare la classifica in tutt'altro modo. Domenica i rossoneri giocheranno nuovamente contro la Cremonese, stavolta in trasferta e l'imperativo è ripartire di slancio. Di tempo e punti il Diavolo ne ha persi sin troppi e un posto in Champions è troppo importante, per il futuro economico del club e tecnico della squadra.