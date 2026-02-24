Matteo Gabbia, che ha saltato Milan-Parma di domenica scorsa a 'San Siro' per un fastidio muscolare accusato nel riscaldamento, si è sottoposto ieri agli esami strumentali di rito. Sospiro di sollievo per il difensore centrale rossonero

Domenica pomeriggio, a 'San Siro', nella distinta delle formazioni ufficiali di Milan-Parma era presente anche Matteo Gabbia . Poi, però, con una sostituzione dell'ultimo minuto nell'undici titolare dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri , in campo dal 1' è sceso al suo posto Koni De Winter .

Milan, niente lesioni per Gabbia!

Questo perché, come ormai noto, Gabbia ha accusato un fastidio muscolare al flessore della coscia destra nel riscaldamento pre-partita. E allora il Milan, per precauzione, ha deciso di non farlo giocare. Ieri, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Gabbia si è sottoposto ad una risonanza magnetica per capire l'entità del problema.