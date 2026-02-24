Pianeta Milan
Esami ok per Gabbia, niente lesioni: in campo domenica in Cremonese-Milan? Il punto

Milan, buone notizie sul fronte Gabbia: nessuna lesione a muscoli o tendini
Matteo Gabbia, che ha saltato Milan-Parma di domenica scorsa a 'San Siro' per un fastidio muscolare accusato nel riscaldamento, si è sottoposto ieri agli esami strumentali di rito. Sospiro di sollievo per il difensore centrale rossonero
Domenica pomeriggio, a 'San Siro', nella distinta delle formazioni ufficiali di Milan-Parma era presente anche Matteo Gabbia. Poi, però, con una sostituzione dell'ultimo minuto nell'undici titolare dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri, in campo dal 1' è sceso al suo posto Koni De Winter.

Milan, niente lesioni per Gabbia!

—  

Questo perché, come ormai noto, Gabbia ha accusato un fastidio muscolare al flessore della coscia destra nel riscaldamento pre-partita. E allora il Milan, per precauzione, ha deciso di non farlo giocare. Ieri, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Gabbia si è sottoposto ad una risonanza magnetica per capire l'entità del problema.

Fortunatamente, la risonanza ha dato esito negativo, escludendo qualsiasi lesione a muscoli o tendini. In questi giorni, dunque, si capirà se il numero 46 di Busto Arsizio (VA), cresciuto nel settore giovanile rossonero, potrà essere recuperabile per Cremonese-Milan di domenica 1° marzo, alle ore 12:30, allo stadio 'Zini'.

Oppure se lo staff medico del Diavolo, di comune accordo con giocatore e staff tecnico, preferirà non rischiare, rinviando il rientro di Gabbia al derby contro l'Inter, a 'San Siro', della settimana successiva. Fin qui, in stagione, il classe 1999 ha disputato 25 partite tra Serie A (24) e Coppa Italia (una) per un totale di 2.081' sul terreno di gioco.

