Fortunatamente, la risonanza ha dato esito negativo, escludendo qualsiasi lesione a muscoli o tendini. In questi giorni, dunque, si capirà se il numero 46 di Busto Arsizio (VA), cresciuto nel settore giovanile rossonero, potrà essere recuperabile per Cremonese-Milan di domenica 1° marzo, alle ore 12:30, allo stadio 'Zini'.
LEGGI ANCHE: Milan, colpo di calciomercato in Premier League: uno dei più forti a parametro zero! >>>
Oppure se lo staff medico del Diavolo, di comune accordo con giocatore e staff tecnico, preferirà non rischiare, rinviando il rientro di Gabbia al derby contro l'Inter, a 'San Siro', della settimana successiva. Fin qui, in stagione, il classe 1999 ha disputato 25 partite tra Serie A (24) e Coppa Italia (una) per un totale di 2.081' sul terreno di gioco.
© RIPRODUZIONE RISERVATA