Milan, Loftus-Cheek out per due mesi. L'esito dell'operazione — «AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane».

Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, dunque, ritroverà Loftus-Cheek per l'ultimo mese di campionato, ma senza il ritmo-gara delle partite più intense della stagione. Insomma, se il centrocampista rossonero non ha concluso qui il proprio campionato, poco ci manca. Un vero peccato per il Diavolo e per Allegri, per cui Loftus-Cheek è una risorsa importante: lo ha utilizzato, in questa stagione, con continuità e in più ruoli.

Ora potrebbe tornare in discussione la questione rinnovo — Intanto allenatore, staff tecnico, dirigenti e compagni hanno manifestato la propria vicinanza al giocatore con messaggi e chiamate. E a loro, oltre che a tutti i tifosi, si è rivolto poi Loftus-Cheek - una volta dimesso e rientrato a casa - con un post pubblicato nelle storie del suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

«È stato un duro colpo ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi forti e uniti, insieme».

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', questo infortunio potrebbe però condizionare il futuro di Loftus-Cheek al Milan: il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e questi dovevano essere i mesi decisivi per andare verso il rinnovo del contratto. Così, invece, tutto torna - inevitabilmente - in discussione.