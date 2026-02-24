Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Il Milan perde Loftus-Cheek per due mesi. E anche il suo futuro adesso è in bilico

ULTIME MILAN NEWS

Il Milan perde Loftus-Cheek per due mesi. E anche il suo futuro adesso è in bilico

Il Milan perde Loftus-Cheek per due mesi. E anche il suo futuro adesso è in bilico
Ruben Loftus-Cheek, centrocampista inglese del Milan, operato ieri pomeriggio dopo lo scontro aereo con il portiere Edoardo Corvi del Parma nel match di domenica che gli aveva provocato vari danni a denti e osso della mascella. Le ultime news
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come nella giornata di ieri Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, sia andato sotto i ferri: conseguenza dello scontro aereo con Edoardo Corvi, portiere del Parma, dopo appena 7' dell'ultima sfida di Serie A a 'San Siro'.

Uscito all'11' per Ardon Jashari, Loftus-Cheek è stato ricoverato in ospedale per i seri problemi. Positivo che non abbia mai perso conoscenza. Quindi, l'ex Chelsea ha subito una delicata operazione e, nel pomeriggio, il Milan ha emesso un bollettino medico per tranquillizzare tutti sulle condizioni del numero 8.

LEGGI ANCHE

Milan, Loftus-Cheek out per due mesi. L'esito dell'operazione

—  

«AC Milan comunica che Ruben Loftus-Cheek ha riportato un importante trauma facciale che ha determinato la frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico dal dott. Luca Autelitano. L’operazione di riduzione e stabilizzazione della frattura è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso. I tempi di recupero stimati sono di circa otto settimane».

Il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, dunque, ritroverà Loftus-Cheek per l'ultimo mese di campionato, ma senza il ritmo-gara delle partite più intense della stagione. Insomma, se il centrocampista rossonero non ha concluso qui il proprio campionato, poco ci manca. Un vero peccato per il Diavolo e per Allegri, per cui Loftus-Cheek è una risorsa importante: lo ha utilizzato, in questa stagione, con continuità e in più ruoli.

Ora potrebbe tornare in discussione la questione rinnovo

—  

Intanto allenatore, staff tecnico, dirigenti e compagni hanno manifestato la propria vicinanza al giocatore con messaggi e chiamate. E a loro, oltre che a tutti i tifosi, si è rivolto poi Loftus-Cheek - una volta dimesso e rientrato a casa - con un post pubblicato nelle storie del suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

«È stato un duro colpo ma il peggio è alle spalle. Grazie di cuore a tutto lo staff medico che mi ha assistito in queste ore con professionalità e grande attenzione. Un grazie speciale va soprattutto a voi tifosi per i tantissimi messaggi di affetto e sostegno: li ho letti, sentiti e mi hanno dato una forza incredibile. Grazie ai miei compagni: siamo un gruppo, siamo una famiglia. Ora avanti verso i nostri obiettivi forti e uniti, insieme».

LEGGI ANCHE: Milan, colpo di calciomercato in Premier League: uno dei più forti a parametro zero! >>>

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', questo infortunio potrebbe però condizionare il futuro di Loftus-Cheek al Milan: il giocatore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2027 e questi dovevano essere i mesi decisivi per andare verso il rinnovo del contratto. Così, invece, tutto torna - inevitabilmente - in discussione.

Leggi anche
Prima pagina Tuttosport: “Juventus-McKennie, qua la mano. Torino, D’Aversa la scelta...
Prima pagina Corriere dello Sport: “Loftus-Cheek, la foto shock: operato, tornerà tra 2...

© RIPRODUZIONE RISERVATA