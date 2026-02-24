Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Loftus-Cheek, la foto shock: operato, tornerà tra 2 mesi”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 24 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, spera nella rimonta dell'Inter di Cristian Chivu contro il Bodø/Glimt nel ritorno dei playoff di Champions League. Stasera, alle ore 21:00, a 'San Siro', i nerazzurri dovranno cercare di ribaltare la sconfitta (1-3) dell'andata in Norvegia.

Sempre in Champions, domani (ore 18:45) si disputeranno anche Atalanta-Borussia Dortmund, con gli orobici che sognano la rimonta sui tedeschi e (ore 21:00) Juventus-Galatasaray, con i bianconeri che andranno alla caccia di un vero e proprio miracolo sportivo per rimontare ed eliminare i turchi. Per Real Madrid-Benfica, la UEFA ha fermato Gianluca Prestianni in via cautelare, in attesa delle indagini sull'episodio di razzismo che lo ha visto protagonista all'andata con Vinícius Júnior.

In alto, sotto la testata, si dice che, per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, era buono il gol del momentaneo doppio vantaggio del Napoli, domenica pomeriggio, in casa dell'Atalanta, poi annullato. Non era calcio di rigore, invece, per il Milan, l'abbattimento del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek da parte di Edoardo Corvi, portiere del Parma, che ha causato un serio infortunio al rossonero: operato ieri, resterà fermo due mesi.

Nei posticipi della 26^ giornata della Serie A 2025-2026, vittorie (1-0) in casa per la Fiorentina sul Pisa e per il Bologna sull'Udinese, mentre il Torino esonera Marco Baroni e chiama in panchina Roberto D'Aversa. Riparte, invece, dalla Serie C e dalla Salernitana il tecnico Serse Cosmi.

