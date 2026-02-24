Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 24 febbraio 2026

Sempre in Champions, domani (ore 18:45) si disputeranno anche Atalanta-Borussia Dortmund, con gli orobici che sognano la rimonta sui tedeschi e (ore 21:00) Juventus-Galatasaray, con i bianconeri che andranno alla caccia di un vero e proprio miracolo sportivo per rimontare ed eliminare i turchi. Per Real Madrid-Benfica, la UEFA ha fermato Gianluca Prestianni in via cautelare, in attesa delle indagini sull'episodio di razzismo che lo ha visto protagonista all'andata con Vinícius Júnior.

In alto, sotto la testata, si dice che, per il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, era buono il gol del momentaneo doppio vantaggio del Napoli, domenica pomeriggio, in casa dell'Atalanta, poi annullato. Non era calcio di rigore, invece, per il Milan, l'abbattimento del centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek da parte di Edoardo Corvi, portiere del Parma, che ha causato un serio infortunio al rossonero: operato ieri, resterà fermo due mesi.

Nei posticipi della 26^ giornata della Serie A 2025-2026, vittorie (1-0) in casa per la Fiorentina sul Pisa e per il Bologna sull'Udinese, mentre il Torino esonera Marco Baroni e chiama in panchina Roberto D'Aversa. Riparte, invece, dalla Serie C e dalla Salernitana il tecnico Serse Cosmi.