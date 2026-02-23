Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Vernazza: “Il Milan dovrà impegnarsi per buttare via il ritorno nell’Europa che conta”

MILAN-PARMA

Vernazza: “Il Milan dovrà impegnarsi per buttare via il ritorno nell’Europa che conta”

Vernazza: 'Il Milan dovrà impegnarsi per buttare via il ritorno nell'Europa che conta'
Il giornalista sportivo Sebastiano Vernazza, in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha commentato Milan-Parma 0-1 di ieri pomeriggio a 'San Siro' e i risvolti che questa partita dei rossoneri avrà sulla stagione
Daniele Triolo Redattore 

"La corsa Scudetto è finita, andate in pace". Con queste parole Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', apre il suo editoriale sull'edizione odierna della 'rosea', ricordando come il Milan - caduto in casa (0-1) contro il Parma nella 26^ giornata della Serie A 2025-2026 abbia accumulato ben 10 punti di svantaggio nei confronti dell'Inter capolista.

Vernazza: "Milan, rassicurante + 8 sulla Juve quinta"

—  

"Una voragine quasi impossibile da colmare", ha commentato Vernazza. "L'Inter può soltanto perdere il suo ventunesimo Scudetto e non lo farà perché la squadra di Cristian Chivu è la più strutturata e solida della Serie A". Per il giornalista sportivo, il rassicurante vantaggio in campionato sul Diavolo consentirà ai nerazzurri poter pensare di più alla Champions League e al modo in cui tentare di rimontare l'1-3 incassato in Norvegia dal Bodø/Glimt nell'andata del turno di playoff.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del Milan

Vernazza, poi, ha spiegato come "indirizzata a senso unico la corsa per il titolo", resti "la volatona per il secondo, il terzo e il quarto posto". Ovvero gli altri tre piazzamenti utili per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Attualmente, la classifica recita: Milan 54 punti, Napoli e Roma 50, Juventus 46, Como e Atalanta 45. "Il Milan conserva un rassicurante + 8 sulla Juve quinta - il suo commento -: dovrà impegnarsi per buttare via il ritorno nell'Europa che conta", ha chiosato Vernazza.

Leggi anche
Milan, il Parma condanna i rossoneri. Addio Scudetto: arbitro colpevole? Le opinioni sulla gara...
Milan, si è spezzato l’incantesimo: ora neanche il secondo posto è più al sicuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA