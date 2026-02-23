Il giornalista sportivo Sebastiano Vernazza, in un editoriale pubblicato su 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha commentato Milan-Parma 0-1 di ieri pomeriggio a 'San Siro' e i risvolti che questa partita dei rossoneri avrà sulla stagione

Vernazza: "Milan, rassicurante + 8 sulla Juve quinta"

"Una voragine quasi impossibile da colmare", ha commentato Vernazza. "L'Inter può soltanto perdere il suo ventunesimo Scudetto e non lo farà perché la squadra di Cristian Chivu è la più strutturata e solida della Serie A". Per il giornalista sportivo, il rassicurante vantaggio in campionato sul Diavolo consentirà ai nerazzurri poter pensare di più alla Champions League e al modo in cui tentare di rimontare l'1-3 incassato in Norvegia dal Bodø/Glimt nell'andata del turno di playoff.