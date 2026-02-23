LEGGI ANCHE: Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del Milan
Vernazza, poi, ha spiegato come "indirizzata a senso unico la corsa per il titolo", resti "la volatona per il secondo, il terzo e il quarto posto". Ovvero gli altri tre piazzamenti utili per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Attualmente, la classifica recita: Milan 54 punti, Napoli e Roma 50, Juventus 46, Como e Atalanta 45. "Il Milan conserva un rassicurante + 8 sulla Juve quinta - il suo commento -: dovrà impegnarsi per buttare via il ritorno nell'Europa che conta", ha chiosato Vernazza.
