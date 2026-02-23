Il Milan perde contro un Parma solido: Cuesta ha 'preso spunto' da Allegri

In questa Serie A, le fortune del Milan sono spesso arrivate giocando in un modo preciso e distinguibile, che spesso ha lasciato dubbi agli addetti ai lavori. Vale a dire, lasciando il pallino in mano agli avversari e con un'organizzazione difensiva tale da poter sfruttare in contropiede gli errori degli avversari. Così ha giocato il Parma di Cuesta. I numeri sono chiari: i rossoneri hanno avuto il 67% di possesso palla e sono arrivati al tiro per 25 volte, contro i 9 tentativi totali dei gialloblù. Ma il risultato finale recita 0-1, con gol nel finale di Troilo che sfrutta a proprio favore un episodio da calcio piazzato.