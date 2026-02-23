Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Allegri battuto con la sua stessa arma: il Parma sigla il colpaccio a San Siro e distrugge i sogni del Milan

Il Milan perde contro un Parma solido: Cuesta ha 'preso spunto' da Allegri
Il Milan di Max Allegri perde 0-1 contro il Parma di Cuesta. I rossoneri dicono addio allo Scudetto a causa del loro cavallo di battaglia
Dopo 24 risultati utili consecutivi in campionato, il Milan è caduto e lo ha fatto in modo fragoroso. Come accaduto alla prima giornata contro la Cremonese di Davide Nicola, il Diavolo guidato da Massimiliano Allegri ha perso con una squadra della parte destra della classifica. Nel tardo pomeriggio di ieri, in un 'San Siro' gremito di tifosi e di ospiti d'onore, il Milan è sceso in campo per affrontare il Parma di Carlos Cuesta, in un match che si preannunciava fondamentale per le ambizioni di una rimonta Scudetto ai danni dell'Inter capolista che si trova ora a 10 lunghezze di distanza.

Milan, Cuesta ti ha battuto con la tua stessa arma

La serata rossonera parte subito male. Prima il problema muscolare di Matteo Gabbia durante il riscaldamento, poi, dopo pochi minuti di partita, il grave infortunio di Loftus-Cheek che ha compromesso subito il piano gara studiato da Max e il suo staff. Il Milan si approccia bene alla gara, dimostrando di essere da subito sul pezzo e pronto a cercare l'episodio giusto per portare il match sui propri binari. Però, davanti a sé, i rossoneri si ritrovano una squadra che gioca a specchio, ma non per la disposizione e il modulo, ma per la tattica.

In questa Serie A, le fortune del Milan sono spesso arrivate giocando in un modo preciso e distinguibile, che spesso ha lasciato dubbi agli addetti ai lavori. Vale a dire, lasciando il pallino in mano agli avversari e con un'organizzazione difensiva tale da poter sfruttare in contropiede gli errori degli avversari. Così ha giocato il Parma di Cuesta. I numeri sono chiari: i rossoneri hanno avuto il 67% di possesso palla e sono arrivati al tiro per 25 volte, contro i 9 tentativi totali dei gialloblù. Ma il risultato finale recita 0-1, con gol nel finale di Troilo che sfrutta a proprio favore un episodio da calcio piazzato.

Alla vigilia del match, l'allenatore del Parma Cuesta si era espresso su Massimiliano Allegri definendolo un riferimento. Effettivamente lo ha dimostrato in campo sfruttando in modo perfetto il cavallo di battaglia del tecnico toscano. Dopo tanti risultati importanti, i rossoneri sono caduti in seguito a un assaggio della propria medicina, che, vista la distanza con l'Inter di Chivu, definire fatale non appare come un'esagerazione.

