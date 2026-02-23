Bene fa, invece, Piccinini, al 28' lasciando correre per una caduta in area di Alexis Saelemaekers (non c'è nulla), dando il cartellino giallo a Mariano Troilo al 48' per un intervento su Rafael Leão e non fischiando nulla né al 52' né al 54', quando prima Mandela Keita trattiene leggermente Leão in area ducale e poi è Corvi ad uscire, sempre sui piedi del portoghese, anticipandolo nettamente sul pallone.
Blocco di Valenti su Maignan, lieve ma irregolare. E Troilo ...—
Quindi, all'80', l'episodio chiave della moviola di Milan-Parma. Ovvero, il gol-vittoria degli ospiti, segnato da Troilo. Piccinini prima convalida il gol ("Per me è fallo"), ma si fa influenzare dal V.A.R. (che non sarebbe dovuto intervenire) nel cambiare idea. Il blocco di Lautaro Valenti su Mike Maignan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, pur lieve, è "ostruzione-ostacolo sulla traiettoria dell’avversario con pallone non a distanza di gioco".
Inoltre, c'è anche Troilo che salta e si appoggia con due mani su Davide Bartesaghi: "Più che dinamica, si aiuta", il giudizio de 'La Gazzetta dello Sport'. Insomma, un gol prima annullato e poi convalidato, che porta alla sconfitta del Milan, che lascia grossi dubbi. Più l'uscita di Corvi su Loftus-Cheek che fa discutere. Ce n'è di materiale per essere furibondi.
