Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste

MILAN-PARMA

Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste

La moviola di Milan-Parma: insufficiente l'arbitro Piccinini. L'analisi degli episodi chiave
La moviola di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola: il Diavolo di Massimiliano Allegri può ben recriminare per la sconfitta interna (0-1): sfavorito negli episodi clou
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 0-1 per gli ospiti. Voto 5, quindi insufficienza piena, all'arbitro del match, il signor Marco Piccinini della Sezione A.I.A. di Forli, per aver sbagliato nell'episodio clou della partita. Ma andiamo con ordine.

Milan-Parma 0-1, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

—  

Piccinini lascia correre al 7', quando Edoardo Corvi travolge in piena area di rigore Ruben Loftus-Cheek, costringendo il Milan a cambiare il suo giocatore, gravemente infortunato. La 'rosea', in questo caso, ha lasciato il giudizio in sospeso, lasciando però velatamente intuire di avere qualche dubbio sulla decisione del direttore di gara di giudicare l'episodio come un semplice contatto di gioco.

LEGGI ANCHE

Bene fa, invece, Piccinini, al 28' lasciando correre per una caduta in area di Alexis Saelemaekers (non c'è nulla), dando il cartellino giallo a Mariano Troilo al 48' per un intervento su Rafael Leão e non fischiando nulla né al 52' né al 54', quando prima Mandela Keita trattiene leggermente Leão in area ducale e poi è Corvi ad uscire, sempre sui piedi del portoghese, anticipandolo nettamente sul pallone.

Blocco di Valenti su Maignan, lieve ma irregolare. E Troilo ...

—  

Quindi, all'80', l'episodio chiave della moviola di Milan-Parma. Ovvero, il gol-vittoria degli ospiti, segnato da Troilo. Piccinini prima convalida il gol ("Per me è fallo"), ma si fa influenzare dal V.A.R. (che non sarebbe dovuto intervenire) nel cambiare idea. Il blocco di Lautaro Valenti su Mike Maignan, secondo il quotidiano sportivo nazionale, pur lieve, è "ostruzione-ostacolo sulla traiettoria dell’avversario con pallone non a distanza di gioco".

LEGGI ANCHE: Scudetto andato, il Milan si consola con il mercato: Tare vuole il jolly goleador >>>

Inoltre, c'è anche Troilo che salta e si appoggia con due mani su Davide Bartesaghi: "Più che dinamica, si aiuta", il giudizio de 'La Gazzetta dello Sport'. Insomma, un gol prima annullato e poi convalidato, che porta alla sconfitta del Milan, che lascia grossi dubbi. Più l'uscita di Corvi su Loftus-Cheek che fa discutere. Ce n'è di materiale per essere furibondi.

Leggi anche
Milan k.o. contro il Parma, per lo Scudetto è game over: troppo poco in campo, al di là delle...
La rabbia del Milan contro arbitro Piccinini e VAR: i dirigenti hanno una sensazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA