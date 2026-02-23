Sia a caldo sia nell'intervallo i giocatori e molti tesserati rossoneri hanno protestato con Piccinini per quest'azione. L'arbitro avrebbe motivato il suo 'no' al penalty dichiarando come fosse un contatto di gioco, con entrambi i calciatori che andavano sulla palla. Diverso il giudizio rossonero: quel rigore, dopo pochi minuti sullo 0-0, se trasformato, avrebbe probabilmente cambiato il corso degli eventi in campo. Sul gol decisivo di Milan-Parma, segnato di testa di Mariano Troilo all'80', il club di Via Aldo Rossi non ha dubbi. Mike Maignan è disturbato da un blocco volontario di Lautaro Valenti, che non si trova lì per caso o perché spinto da un avversario, ma con lo specifico compito di non far uscire il portiere in presa alta sul calcio d'angolo.

Rigore su Loftus-Cheek e gol di Troilo da non convalidare — In quel caso, per il Milan, la valutazione da campo di Piccinini ("Per me è fallo", ha detto ai calciatori in campo in attesa della chiamata del V.A.R.) era giusta. Poi, però, è arrivato l'intervento del V.A.R. a fargli cambiare idea. E qui, secondo la dirigenza del Milan, il V.A.R ha indotto l'arbitro a sbagliare: siccome non si trattava di un 'chiaro ed evidente errore' il V.A.R non sarebbe dovuto intervenire chiamando il direttore di gara alla OFR ('on field review'). Anche perché oltretutto Troilo, nel colpo di testa che porta al gol, salta su Davide Bartesaghi mettendogli entrambe le mani sulle spalle.

Al Milan era stato annullato un gol di Christian Pulisic, lo scorso 14 dicembre 2025, sempre a 'San Siro', ma contro il Sassuolo, perché, prima della sponda aerea di Pavlović, Loftus-Cheek aveva appena appoggiato le mani su Fali Candé, lasciatosi cadere in area di rigore. Per l'A.I.A. quella decisione di non convalidare la rete fu sbagliata e il gol che avrebbe probabilmente dato il successo al Diavolo annullato. Quel contatto, però, era meno vistoso di quello - palese - tra Troilo e Bartesaghi. Il quotidiano sportivo nazionale ha concluso spiegando come, la sensazione, al Milan, è che la lotta per lo Scudetto sia stata alterata da troppi episodi determinanti.