Prima pagina Tuttosport: “Ahi Milan, Cuesta fa male: Inter a + 10. Loftus-Cheek shock”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus e Torino. In casa bianconera, è tutto in discussione: dal futuro dell'allenatore Luciano Spalletti ai programmi per il futuro, passando per la composizione della squadra che verrà. Le prossime due partite, contro il Galatasaray in Champions League e contro la Roma in campionato diranno tanto sul prosieguo della stagione della 'Vecchia Signora'.

Crolla il Torino, battuto 0-3 sul campo del Genoa e ora sempre più vicino alla zona 'calda', quella per evitare la retrocessione in Serie B. In giornata dovrebbe arrivare l'esonero dell'allenatore Marco Baroni: al suo posto, pronto Roberto D'Aversa. Il tutto mentre i tifosi granata proseguono nella loro feroce contestazione nei confronti del proprietario Urbano Cairo.

Vince la Roma, 3-0 allo stadio 'Olimpico' contro la Cremonese e aggancia il Napoli al terzo posto in classifica a quota 50. Gli azzurri, infatti, si fanno rimontare e perdono 1-2 a Bergamo contro l'Atalanta, ma tra le polemiche, visto l'annullamento di un gol, sull'1-0 a proprio favore, sembrato davvero senza senso. A fine partita, le dichiarazioni al vetriolo del direttore sportivo Giovanni Manna.

E perde anche il Milan, a 'San Siro', 0-1, contro il Parma di Carlos Cuesta: Inter lanciata in vetta alla classifica, ora, con 10 punti di vantaggio sul Diavolo. Che si lamenta, però, per le irregolarità nel gol-partita di Mariano Troilo all'80', non segnalate dal V.A.R. e per la mancata concessione di un rigore su Ruben Loftus-Cheek, finito in ospedale con la mandibola fratturata.

 

