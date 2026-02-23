Crolla il Torino, battuto 0-3 sul campo del Genoa e ora sempre più vicino alla zona 'calda', quella per evitare la retrocessione in Serie B. In giornata dovrebbe arrivare l'esonero dell'allenatore Marco Baroni: al suo posto, pronto Roberto D'Aversa. Il tutto mentre i tifosi granata proseguono nella loro feroce contestazione nei confronti del proprietario Urbano Cairo.
Vince la Roma, 3-0 allo stadio 'Olimpico' contro la Cremonese e aggancia il Napoli al terzo posto in classifica a quota 50. Gli azzurri, infatti, si fanno rimontare e perdono 1-2 a Bergamo contro l'Atalanta, ma tra le polemiche, visto l'annullamento di un gol, sull'1-0 a proprio favore, sembrato davvero senza senso. A fine partita, le dichiarazioni al vetriolo del direttore sportivo Giovanni Manna.
E perde anche il Milan, a 'San Siro', 0-1, contro il Parma di Carlos Cuesta: Inter lanciata in vetta alla classifica, ora, con 10 punti di vantaggio sul Diavolo. Che si lamenta, però, per le irregolarità nel gol-partita di Mariano Troilo all'80', non segnalate dal V.A.R. e per la mancata concessione di un rigore su Ruben Loftus-Cheek, finito in ospedale con la mandibola fratturata.
© RIPRODUZIONE RISERVATA