L'arbitro del match, Marco Piccinini, annulla la rete. Poi viene richiamato ingiustamente al V.A.R. ed al video lo convincono a convalidarlo. Ira del Milan contro direttore di gara e V.A.R.. Anche per un calcio di rigore in apertura non fischiato a Ruben Loftus-Cheek, finito in ospedale dopo l'intervento del portiere ducale Edoardo Corvi con la frattura della mandibola.
Sogno Scudetto finito per il Milan: l'Inter, ora, è a + 10 in classifica e in fuga verso la vittoria. Non se la passa bene la Juventus, che ora vede il quarto posto a - 4 dopo le ultime sconfitte consecutive: Luciano Spalletti sta facendo peggio, conti alla mano, di quanto fece Thiago Motta in bianconero.
Vola la Roma, che, con il 3-0 interno alla Cremonese, aggancia il Napoli al terzo posto in graduatoria. Gli azzurri di Antonio Conte, tra tante polemiche arbitrali, si fanno infatti rimontare e perdono 2-1 in casa dell'Atalanta. Occhio alla situazione in casa Torino: la sconfitta, 0-3, sul campo del Genoa potrebbe far saltare l'allenatore Marco Baroni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA