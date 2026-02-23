Pianeta Milan
Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ira Milan: il Diavolo perde contro il Parma e attacca l’arbitro”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 terminata 0-1 per gli ospiti. Rete decisiva, all'80', di Mariano Troilo. Un gol viziato da due falli: un blocco irregolare di Lautaro Valenti sul portiere rossonero, Mike Maignan e un salto a due mani dell'autore del gol su Davide Bartesaghi per andare a prendere il pallone di testa.

L'arbitro del match, Marco Piccinini, annulla la rete. Poi viene richiamato ingiustamente al V.A.R. ed al video lo convincono a convalidarlo. Ira del Milan contro direttore di gara e V.A.R.. Anche per un calcio di rigore in apertura non fischiato a Ruben Loftus-Cheek, finito in ospedale dopo l'intervento del portiere ducale Edoardo Corvi con la frattura della mandibola.

Sogno Scudetto finito per il Milan: l'Inter, ora, è a + 10 in classifica e in fuga verso la vittoria. Non se la passa bene la Juventus, che ora vede il quarto posto a - 4 dopo le ultime sconfitte consecutive: Luciano Spalletti sta facendo peggio, conti alla mano, di quanto fece Thiago Motta in bianconero.

Vola la Roma, che, con il 3-0 interno alla Cremonese, aggancia il Napoli al terzo posto in graduatoria. Gli azzurri di Antonio Conte, tra tante polemiche arbitrali, si fanno infatti rimontare e perdono 2-1 in casa dell'Atalanta. Occhio alla situazione in casa Torino: la sconfitta, 0-3, sul campo del Genoa potrebbe far saltare l'allenatore Marco Baroni.

 

