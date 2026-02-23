Sogno Scudetto finito per il Milan: l'Inter, ora, è a + 10 in classifica e in fuga verso la vittoria. Non se la passa bene la Juventus, che ora vede il quarto posto a - 4 dopo le ultime sconfitte consecutive: Luciano Spalletti sta facendo peggio, conti alla mano, di quanto fece Thiago Motta in bianconero.