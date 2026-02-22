Polverosi: '10 punti di vantaggio dal Milan sono tanti. Sui fischi a Bastoni...'

Pianeta Milan
Milan, Polverosi: “Dieci punti dall’Inter sono tanti. Fischi a Bastoni? Sono il frutto del calcio di oggi”

Nel suo articolo per il 'Corriere dello Sport', il giornalista Alberto Polverosi si è espresso sui fischi a Bastoni nella gara contro il Lecce e sulla corsa scudetto tra Milan e Inter
La vittoria dell'Inter contro il Lecce ha ridotto ulteriormente le chance di scudetto per il Milan. Nel match del Via del Mare non sono mancati i fischi per Bastoni, reduce dalla simulazione nella sfida contro la Juventus. Ne ha parlato il giornalista Alberto Polverosi sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Vediamo, di seguito, le sue parole.

Milan, le parole di Polverosi sulla lotta scudetto

"La vittoria dell'Inter contro il Lecce è un altro scatto verso lo scudetto. Dieci punti di vantaggio sul Milan a dodici partite dalla fine sono tanti e dietro le altre sembrano più interessate a piazzarsi in Champions che a rincorrere sul serio una squadra imprendibile".

"La capolista non aveva mai lasciato un punto alle piccole, alcune le aveva anche sepolte di gol (il Pisa e il Torino) e non ha fatto sconti neppure al Lecce".

Il commento di Polverosi sui fischi a Bastoni

"C’è da parlare anche di Bastoni e dei fischi di tutto lo stadio. Cattivi, certo. Anche impietosi, ma sono il frutto del mondo di oggi e del calcio di oggi".

"La tv ti incastra e i social ti linciano e siccome i giocatori di oggi fanno parte come protagonisti di questo mondo e di questo calcio, dovrebbero capire prima e meglio di altri che i bluff sono come boomerang, ti tornano indietro e a volte, ti arrivano in fronte, proprio come è capitato a Bastoni nello stadio salentino".

