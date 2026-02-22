Polverosi: '10 punti di vantaggio dal Milan sono tanti. Sui fischi a Bastoni...'

"La capolista non aveva mai lasciato un punto alle piccole, alcune le aveva anche sepolte di gol (il Pisa e il Torino) e non ha fatto sconti neppure al Lecce".

Il commento di Polverosi sui fischi a Bastoni — "C’è da parlare anche di Bastoni e dei fischi di tutto lo stadio. Cattivi, certo. Anche impietosi, ma sono il frutto del mondo di oggi e del calcio di oggi".

"La tv ti incastra e i social ti linciano e siccome i giocatori di oggi fanno parte come protagonisti di questo mondo e di questo calcio, dovrebbero capire prima e meglio di altri che i bluff sono come boomerang, ti tornano indietro e a volte, ti arrivano in fronte, proprio come è capitato a Bastoni nello stadio salentino".