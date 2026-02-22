Tantissimo spazio concesso a Milan-Parma sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 22 febbraio 2026. Non potrebbe essere altrimenti visto che alle ore 18:00 si scenderà in campo a 'San Siro' e per il Diavolo sarà un appuntamento da non fallire per restare in scia dell'Inter, capolista del campionato con 10 punti di vantaggio sui rossoneri. Vediamo insieme, ora, dunque, le notizie più importanti sulla partita finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA