Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan-Parma, Rabiot rientra e gioca subito. Ma occhio al nuovo ‘pericolo giallo’ in vista derby

MILAN-PARMA

Milan-Parma, Rabiot rientra e gioca subito. Ma occhio al nuovo ‘pericolo giallo’ in vista derby

Milan, voltare pagina dopo gli ultimi veleni: contro il Parma torna il totem Rabiot
Dopo il pareggio interno (1-1) contro il Como, il Milan di Massimiliano Allegri giocherà nuovamente a 'San Siro', oggi, ospitando il Parma di Carlos Cuesta. Obiettivo, ritorno alla vittoria: rientra Adrien Rabiot dopo la squalifica. Anche se ...
Daniele Triolo Redattore 

Il pareggio interno contro il Como (1-1) di mercoledì, con tutta probabilità, ha mandato in frantumi il sogno Scudetto del Milan di Massimiliano Allegri ma per blindare il prima possibile un piazzamento utile per prendere parte alla prossima edizione della Champions League, i rossoneri dovranno voltare subito pagina e ripartire - dimenticando i veleni del finale e del post-partita contro i lariani - già nel pomeriggio contro il Parma a 'San Siro'.

Milan-Parma, Allegri ritrova Rabiot. Che resta però in diffida

—  

All'andata, come ha ricordato il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, finì 2-2: doppio vantaggio Milan con i gol di Alexis Saelemaekers e Rafael Leão; rimonta Parma con Adrián Bernabé e capitan Enrico Delprato. Fu uno dei tanti match contro una 'media-piccola' in cui, in questa stagione, il Diavolo ha lasciato punti sanguinosi per strada. Partite come queste, in stagione, l'Inter di Cristian Chivu (andata momentaneamente a + 10 sui rossoneri con la vittoria di Lecce) non l'ha praticamente mai sbagliate.

LEGGI ANCHE

Allegri, che ha chiesto ai suoi ragazzi di disputare una partita ordinata e compatta, per Milan-Parma recupererà il suo 'totem', Adrien Rabiot dopo la squalifica. Per il tecnico, questo visto in rossonero è il miglior Rabiot della carriera. E, per il 'CorSera', il peso del centrocampista francese nello scacchiere tattico milanista è sotto gli occhi di tutti. Con lui in campo, il Milan viaggia ad una media di 2,4 punti per partita; senza, la media crolla a 1,62.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, nuovo attaccante: due nomi in pole position sulla lista di Tare >>>

Quello di Rabiot, però, in Milan-Parma sarà un ... ritorno 'con il giallo', in tutti sensi. Nonostante abbia scontato un turno di squalifica, la diffida è rimasta e, alla prossima ammonizione, per il numero 12 rossonero scatterà una nuova squalifica. Rischia, dunque, di saltare il derby, in programma nel secondo weekend di marzo. Vedremo, quindi, come sarà gestito l'ex juventino da Allegri nelle partite contro Parma e, settimana prossima, Cremonese.

Leggi anche
Parma, Cuesta non ha paura del Milan: “Squadra variabile. Abbiamo la possibilità di fare...
Allegri alla vigilia di Milan-Parma: “Scudetto? Inter netta favorita. Mi sono raccomandato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA