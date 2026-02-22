Allegri, che ha chiesto ai suoi ragazzi di disputare una partita ordinata e compatta, per Milan-Parma recupererà il suo 'totem', Adrien Rabiot dopo la squalifica . Per il tecnico, questo visto in rossonero è il miglior Rabiot della carriera. E, per il 'CorSera', il peso del centrocampista francese nello scacchiere tattico milanista è sotto gli occhi di tutti. Con lui in campo, il Milan viaggia ad una media di 2,4 punti per partita; senza, la media crolla a 1,62 .

Quello di Rabiot, però, in Milan-Parma sarà un ... ritorno 'con il giallo', in tutti sensi. Nonostante abbia scontato un turno di squalifica, la diffida è rimasta e, alla prossima ammonizione, per il numero 12 rossonero scatterà una nuova squalifica. Rischia, dunque, di saltare il derby, in programma nel secondo weekend di marzo. Vedremo, quindi, come sarà gestito l'ex juventino da Allegri nelle partite contro Parma e, settimana prossima, Cremonese.