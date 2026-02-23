Lascerà polemiche a non finire anche la sconfitta interna del Milan di Massimiliano Allegri, 0-1, a 'San Siro' contro il Parma: contestatissimo il gol che, all'80', ha segnato di testa Mariano Troilo per la vittoria dei ducali di Carlos Cuesta (al terzo successo consecutivo in campionato). Per i rossoneri, un k.o. bruciante: l'Inter, ora, è a + 10 in vetta alla classifica e in fuga per lo Scudetto. In ospedale Ruben Loftus-Cheek. Sarà operato in mattinata per la frattura della mandibola.
Salto della Roma di Gian Piero Gasperini che, con il 3-0 interno alla Cremonese (gol di Bryan Cristante, Evan N'Dicka e Niccolò Pisilli) ora è terza in classifica pari merito con il Napoli. In crisi la Juventus di Luciano Spalletti, che ora ha cinque giorni, tra il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray e proprio lo scontro diretto in casa della Roma, per dare un senso dalla propria stagione. Annata che dovrebbe concludersi ora per Marco Baroni, tecnico del Torino. La sconfitta, 0-3, a Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi porterà al suo esonero. Pronto Roberto D'Aversa.
