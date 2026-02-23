Pianeta Milan
Prima pagina Corriere dello Sport: “Milan, regalo all’Inter: perde 0-1 contro il Parma a ‘San Siro'”

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato
Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il flop degli arbitri e del V.A.R. in Atalanta-Napoli 2-1. Annullato, dall'arbitro Daniele Chiffi, un gol apparso a tutti regolare di Rasmus Højlund per un contrasto con Isak Hien: sarebbe stata la rete dello 0-2 per i partenopei di Antonio Conte, che erano andati in vantaggio con il colpo di testa di Sam Beukema. Da lì, il ritorno della 'Dea', in gol con Mario Pašalić e Lazar Samardzic per la vittoria finale. A fine partita, il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, ha tuonato contro l'ennesimo disastro arbitrale nei confronti del Napoli.

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 23 febbraio 2026

Lascerà polemiche a non finire anche la sconfitta interna del Milan di Massimiliano Allegri, 0-1, a 'San Siro' contro il Parma: contestatissimo il gol che, all'80', ha segnato di testa Mariano Troilo per la vittoria dei ducali di Carlos Cuesta (al terzo successo consecutivo in campionato). Per i rossoneri, un k.o. bruciante: l'Inter, ora, è a + 10 in vetta alla classifica e in fuga per lo Scudetto. In ospedale Ruben Loftus-Cheek. Sarà operato in mattinata per la frattura della mandibola.

Salto della Roma di Gian Piero Gasperini che, con il 3-0 interno alla Cremonese (gol di Bryan Cristante, Evan N'Dicka e Niccolò Pisilli) ora è terza in classifica pari merito con il Napoli. In crisi la Juventus di Luciano Spalletti, che ora ha cinque giorni, tra il ritorno dei playoff di Champions League contro il Galatasaray e proprio lo scontro diretto in casa della Roma, per dare un senso dalla propria stagione. Annata che dovrebbe concludersi ora per Marco Baroni, tecnico del Torino. La sconfitta, 0-3, a Genova contro il Genoa di Daniele De Rossi porterà al suo esonero. Pronto Roberto D'Aversa.

