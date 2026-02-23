Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, lunedì 23 febbraio 2026 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il flop degli arbitri e del V.A.R. in Atalanta-Napoli 2-1. Annullato, dall'arbitro Daniele Chiffi, un gol apparso a tutti regolare di Rasmus Højlund per un contrasto con Isak Hien: sarebbe stata la rete dello 0-2 per i partenopei di Antonio Conte, che erano andati in vantaggio con il colpo di testa di Sam Beukema. Da lì, il ritorno della 'Dea', in gol con Mario Pašalić e Lazar Samardzic per la vittoria finale. A fine partita, il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, ha tuonato contro l'ennesimo disastro arbitrale nei confronti del Napoli.