MILAN-PARMA

Milan-Parma, Gabbia sul clima in spogliatoio: “Non è dei migliori…”

Milan-Parma, Gabbia sul clima in spogliatoio: “Non è dei migliori…” - immagine 1
Gabbia, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come sta e lo stato d'animo: "Non è dei migliori lo stato d'animo. Siamo delusi. Ci dispiace. Non buono il clima. La serata ci deve servire per darci benzina. Abbiamo ancora 12 partite davanti. Fino all'ultimo dobbiamo dare il massimo. Io ho avuto un piccolo problema".

PM - Come evitare il contraccolpo psicologico: "Rimanendo concentrati a Milanello con voglia e dedizione. Senza fasciarsi la testa perché non è uscito il risultato che volevamo. C'è dispiacere, ma ci deve servire per avere più fame. I punti che abbiamo non bastano per l'obiettivo finale. Dobbiamo lavorare tanto e lo faremo".

Sui problemi con le squadre chiuse: "Ci sono situazioni nella partita che ci causano difficoltà. Con squadre meno blasonate fanno cose e ci mettono in difficoltà. Oggi abbiamo creato situazioni favorevoli, ma non le abbiamo realizzate".

Sulle poche vittorie in casa: "Non credo sia un problema, è un privilegio. Tifosi spettacolari fino all'ultimo. Ci dà dispiacere. Oggi non abbiamo vinto e ci dispiace, soprattutto perché eravamo in casa. Da martedì dobbiamo fare del nostro meglio per regalargli delle gioie".

