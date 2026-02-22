Milan-Parma, Gabbia sul clima in spogliatoio: “Non è dei migliori…”

PM - Come evitare il contraccolpo psicologico: "Rimanendo concentrati a Milanello con voglia e dedizione. Senza fasciarsi la testa perché non è uscito il risultato che volevamo. C'è dispiacere, ma ci deve servire per avere più fame. I punti che abbiamo non bastano per l'obiettivo finale. Dobbiamo lavorare tanto e lo faremo".

Sui problemi con le squadre chiuse: "Ci sono situazioni nella partita che ci causano difficoltà. Con squadre meno blasonate fanno cose e ci mettono in difficoltà. Oggi abbiamo creato situazioni favorevoli, ma non le abbiamo realizzate".

Sulle poche vittorie in casa: "Non credo sia un problema, è un privilegio. Tifosi spettacolari fino all'ultimo. Ci dà dispiacere. Oggi non abbiamo vinto e ci dispiace, soprattutto perché eravamo in casa. Da martedì dobbiamo fare del nostro meglio per regalargli delle gioie".