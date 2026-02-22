Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan-Parma, Strefezza ammette: “Partita difficilissima”

Strefezza, giocatore gialloblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26
Stefano Bressi
Stefano Bressi 

Gabriel Strefezza, giocatore gialloblù, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita difficile: "Difficilissima, abbiamo provato in settimana i contropiede ed è andata bene".

Sulle palle inattive e su Valenti che ha perso le staffe: "Non ho visto che è successo con Valenti, ma lavoriamo tanto sulle palle inattive in settimana. Dopo la gioia coi tifosi è stata un bel momento".

Come si trova con Pellegrino e sul lavoro difensivo: "Facile lavorare con Pellegrino, sa tenere la palla. Difendiamo tutti insieme".

Come va l'ambientamento e cosa ha portato: "Bene le tre vittorie, è un gruppo giovane, di bravi ragazzi e con qualità. Porto esperienza, do il mio meglio per aiutarli".

Sul messaggio alla squadra da esperto: "Non abbiamo fatto ancora niente".

Le differenze e similitudini tra Fabregas e Cuesta: "Sono simili, vogliono giocare con imbucate centrale. Bello, poi a Cuesta piace di più fare la fase difensiva. Sono grandissimi allenatori e mi sono trovato benissimo con entrambi".

Differenze tra Parma e Como dell'anno scorso: "Tutti bravi ragazzi, anche lì eravamo un gruppo giovane".

