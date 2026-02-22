Milan-Parma, Strefezza ammette: “Partita difficilissima”

Come va l'ambientamento e cosa ha portato: "Bene le tre vittorie, è un gruppo giovane, di bravi ragazzi e con qualità. Porto esperienza, do il mio meglio per aiutarli".

Le differenze e similitudini tra Fabregas e Cuesta: "Sono simili, vogliono giocare con imbucate centrale. Bello, poi a Cuesta piace di più fare la fase difensiva. Sono grandissimi allenatori e mi sono trovato benissimo con entrambi".