Milan-Parma, Strefezza ammette: “Partita difficilissima”

Come si trova con Pellegrino e sul lavoro difensivo: "Facile lavorare con Pellegrino, sa tenere la palla. Difendiamo tutti insieme".
Come va l'ambientamento e cosa ha portato: "Bene le tre vittorie, è un gruppo giovane, di bravi ragazzi e con qualità. Porto esperienza, do il mio meglio per aiutarli".
Sul messaggio alla squadra da esperto: "Non abbiamo fatto ancora niente".
Le differenze e similitudini tra Fabregas e Cuesta: "Sono simili, vogliono giocare con imbucate centrale. Bello, poi a Cuesta piace di più fare la fase difensiva. Sono grandissimi allenatori e mi sono trovato benissimo con entrambi".
Differenze tra Parma e Como dell'anno scorso: "Tutti bravi ragazzi, anche lì eravamo un gruppo giovane".
