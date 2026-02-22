Milan-Parma, Landucci: “Si parla troppo di arbitri. Oggi serata storta”

PM - Sui tanti episodi arbitrali contro: "Nel campionato si parla tanto di arbitri. Dovete giudicare voi. Quelli del Parma dicevano che era gol, per me era fallo. Non deve essere un alibi, pensiamo solo a far meglio. Il gruppo è eccezionale, dobbiamo far meglio. Siamo amareggiati, ma dobbiamo voltar pagina".

Se aver chiuso la serie di risultati positivi può portare a concentrarsi solo sull'arrivo nelle prime quattro: "Allegri ha sempre detto questo. L'anno scorso il Milan non ci è arrivato. Dobbiamo poi arrivarci, no. L'ambiente deve esser positivo. Le cose negative portano negatività. Le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Ora facciamo bene questa settimana e poi pensiamo alla prossima".

Se è mancata brillantezza: "La squadra sta bene, venivamo da tante partite. Oggi volevamo spaccare e ci siamo innervositi. Recupereremo e faremo meglio".

Perché con squadre così chiuse non si gioca con 3 punti: "Non sono d'accordo. Se giochi con 3 punti non vinci per forza le partite. Abbiamo fatto 54 punti così. Vero che facciamo più fatica con le squadre chiuse. Ci siamo mossi poco. Avevamo lavorato bene in settimana, sapevamo cosa aspettarci. Però poi Rafa Leao prende palo, Gabbia si fa male... Partita nata male. C'è da dire che loro hanno avuto un'occasione all'inizio, poi abbiamo fatto pressione".