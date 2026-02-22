Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Parma, Landucci: “Si parla troppo di arbitri. Oggi serata storta”

MILAN-PARMA

Milan-Parma, Landucci: “Si parla troppo di arbitri. Oggi serata storta”

Milan-Parma, Landucci: “Si parla troppo di arbitri. Oggi serata storta” - immagine 1
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Stefano Bressi
Stefano Bressi Inviato, responsabile social, redattore 

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Qual è l'umore della squadra, la sensazione è che fosse la partita crocevia: "Sicuramente eravamo tutti amareggiati. Volevamo vincere, non ci siamo riusciti. Non ce n'è andata bene una. Gabbia si è fatto male in riscaldamento, Ruben è in ospedale. Abbiamo avuto occasioni, ma il Parma ha fatto bene. Nel primo tempo dovevamo muoverci di più. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene, serata un po' storta. 12 partite, una alla volta".

LEGGI ANCHE

PM - Sui tanti episodi arbitrali contro: "Nel campionato si parla tanto di arbitri. Dovete giudicare voi. Quelli del Parma dicevano che era gol, per me era fallo. Non deve essere un alibi, pensiamo solo a far meglio. Il gruppo è eccezionale, dobbiamo far meglio. Siamo amareggiati, ma dobbiamo voltar pagina".

Se aver chiuso la serie di risultati positivi può portare a concentrarsi solo sull'arrivo nelle prime quattro: "Allegri ha sempre detto questo. L'anno scorso il Milan non ci è arrivato. Dobbiamo poi arrivarci, no. L'ambiente deve esser positivo. Le cose negative portano negatività. Le chiacchiere le porta via il vento e le biciclette i livornesi. Ora facciamo bene questa settimana e poi pensiamo alla prossima".

Se è mancata brillantezza: "La squadra sta bene, venivamo da tante partite. Oggi volevamo spaccare e ci siamo innervositi. Recupereremo e faremo meglio".

Perché con squadre così chiuse non si gioca con 3 punti: "Non sono d'accordo. Se giochi con 3 punti non vinci per forza le partite. Abbiamo fatto 54 punti così. Vero che facciamo più fatica con le squadre chiuse. Ci siamo mossi poco. Avevamo lavorato bene in settimana, sapevamo cosa aspettarci. Però poi Rafa Leao prende palo, Gabbia si fa male... Partita nata male. C'è da dire che loro hanno avuto un'occasione all'inizio, poi abbiamo fatto pressione".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

 

Leggi anche
Gabbia dopo Milan-Parma: “Come sto? Domani farò gli esami. Dobbiamo guardare a noi...
Milan-Parma, Gabbia: “Siamo delusi. Il gol? Inutile creare polemiche adesso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA