Milan-Parma, Gabbia: “Siamo delusi. Il gol? Inutile creare polemiche adesso”

Qualche dubbio sul gol del Parma: cosa ti senti di dire? "Noi siamo delusi dalla partita, dalla sconfitta. Poi dobbiamo avere la lucidità di non farci scalfire da queste situazioni: gli arbitri sono in campo per fare il loro meglio, devono decidere, non sempre ci sono situazioni facili. Non dobbiamo perdere energie su queste cose: dobbiamo concentrarci per fare il meglio possibile sulle cose che ci dice lo staff. Gol? Inutile creare polemiche adesso"
C'è un filo rosso in queste prestazioni negative con le piccole? "Difficile dirlo. Ci sono state delle prestazioni con squadre meno blasonate, come Cagliari o Verona, dove poi siamo riusciti a fare bellissime partite. Dispiace che questa sera non siamo riusciti a fare gol e a portarci a casa i tre punti"
Per il primo posto avete abdicato? "Come noi diciamo sempre, dobbiamo pensare a noi stessi e avere la lucidità di migliorare e far meglio ogni giorno. Alla fine dell'anno tireremo le somme di quanto fatto da noi e dalle altre squadre
