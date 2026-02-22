Milan-Parma, Gabbia: “Siamo delusi. Il gol? Inutile creare polemiche adesso”

Bisogna tirarsi su il morale? "Serata che non è iniziata bene e che è finita per una sconfitta che è la cosa che fa più male. Ci tengo io, come tutta la squadra, a mandare un grosso in bocca al lupo a Ruben perchè è per noi fondamentale ed è un ragazzo d'oro: ci dispiace moltissimo, gli mandiamo un grandissimo abbraccio e lo aspettiamo presto"