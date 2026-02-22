Milan-Parma, Cuesta sottolinea: “Stiamo facendo bene. Un pensiero a…”

Su Troilo: "Ne ha fatte anche altre, come a Napoli per esempio. Tutti sono molto importanti. Vogliamo aiutarli a svilupparsi, aiutandoci".

Ancelotti ultimo allenatore esordiente del Parma a vincere col Milan, cosa lo rende più fiero: "La mentalità del gruppo, farà la differenza. Dobbiamo rimanere lucidi. Stiamo facendo bene, ma c'è ancora tantissimo da fare. Nella vita vuoi vivere momenti così, ma devi pagare il prezzo: lavorare molto e bene. Domani mi aspetto la squadra che lavora bene per crescere".

Se si aspettava questa partita e cosa ha detto ai giocatori: "Non ci ho ancora parlato. Sapevamo che affrontavamo il Milan, una squadra con qualità individuali e collettivi. Hanno dinamiche difficili da difendere per attacco alla profondità e rotazioni. Sono una squadra completa, quando hai la palla non è facile trovare spazi. Sapevamo ci fossero momenti in cui difendere e altri in cui avremmo avuto la palla, alzando il baricentro. In cui con combinazioni potevamo creare. L'abbiamo fatto arrivando a calci piazzati e per fortuna siamo arrivati al gol così".

Se è più facile difendere senza una vera punta: "Assolutamente no. Entrambe le situazioni sono difficili. Diverse, una ti aiuta in alcune dinamiche e l'altra in altre. Era difficile difendere e i nostri giocatori sono stati bravi nelle letture".

Sul gruppo: "Era una delle mie priorità. Creare una squadra. Per me una squadra è che 1+1 fa 3. La somma degli individui fa crescere il gruppo. Non l'ho fatto io. Era una mia volontà, ma l'hanno fatto tutti. Tutti nella stessa direzione e allineati. Stiamo raggiungendo la linea che vogliamo. Ma sappiamo anche che vogliamo migliorare e fare più punti. Domani dobbiamo essere pronti di nuovo".

Cosa manca per alzare ulteriormente il livello: "Manca solo avere continuità, farlo. Che in diversi contesti dobbiamo avere più soluzioni. Sia quando dobbiamo essere proattivi, sia quando non abbiamo la possibilità di giocare nelle situazioni che ci piacerebbero di più. Siamo migliorati, ma allo stesso modo sappiamo che la strada è lunga. Prima di finire mi piacerebbe dire che mandiamo un pensiero a Ruben, si è fatto male e spero che recuperi presto, aiutando il Milan a raggiungere gli obiettivi".