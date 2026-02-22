Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'MilanTV' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"E' stata una partita dove loro hanno aspettato molto bene per ripartire. Non ci andava dentro nulla. Ci dispiace molto. Una vittoria sarebbe stata importante. Dobbiamo continuare il nostro campionato e giocarsi le nostre carte fino alla fine. I ragazzi erano dispiaciuti, abbiamo dato l'anima. I ragazzi lavorano al massimo ogni giorno. Centreremo l'obiettivo che ci siamo prefissati".
