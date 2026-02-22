Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan, Landucci così post Parma: “Non siamo contenti, volevamo i tre punti. L’obiettivo è…”

Milan, Landucci così post Parma: “Non siamo contenti, volevamo i tre punti. L’obiettivo è…” - immagine 1
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Alessia Scataglini
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come state? "Che pensiamo... Non siamo contenti, il Parma ha fatto un'ottima partita. Oggi la palla non voleva entrare dentro. Dobbiamo pensare che martedì si riprende. Siamo amareggiati perché volevamo i tre punti: abbiamo fatto tanti risultati positivi ma adesso ripartiamo"

Solo idea giornalistica che potevate tenere il passo dell'Inter?

"La squadra è dispiaciuta: abbiamo cercato di rincuorarli. Non dobbiamo pensare agli altri ma al nostro percorso, fare più punti possibili: dobbiamo pensare al nostro obiettivo che è quello di tornare in Champions League"

Si può avere subito un atteggiamento aggressivo nel primo tempo come nella ripresa?

"Pensiamo che questa squadra ha fatto tanti punti con questo atteggiamento. Poi quando non fai gol e risultato, quello che fai è tutto sbagliato. Credo che l'atteggiamento fosse quello giusto. Il Parma è stato molto bravo, grintoso su ogni pallone. Noi siamo stati sfortunati anche ma questo è il calcio"

Sulla fatica con le piccole:

"Il campionato italiano è molto difficile: ogni partita ha le sue insidie e c'è molto equilibrio. Credo sia il più difficile al mondo. Stasera abbiamo cercato di fare il massimo e non ci siamo riusciti. Martedì ripartiamo e pensiamo alla prossima partita. Ci sono partite che non ti vanno tanto bene. Oggi Gabbia si è fatto male nel riscaldamento, Loftus pure: una serata un po' particolare"

