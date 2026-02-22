Parma, Cuesta post Milan: “La mentalità di questa squadra è incredibile. Abbiamo…”

Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
«Dobbiamo rimanere equilibrati nel nostro percorso, ma prima di tutto voglio rivolgere un pensiero a Loftus-Cheek, spero stia bene. Sapevamo di non dover lasciare spazi al Milan, limitarli il più possibile e provare a creagli difficoltà. Abbiamo fatto fatica a prendere campo, ma sapevamo sarebbero stati padroni della palla.