Parma, Valenti al 90esimo: 'Maignan? Ero fermo, non ho fatto fallo'

MILAN-PARMA

Parma, Valenti al 90esimo: “Non ho fatto fallo a Maignan, ero sicuro fosse gol”

Lautaro Valenti, giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Lautaro Valenti, giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla vittoria, da dove nasce? "Nasce dalla grinta e dal percorso che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così".

Sull'episodio del blocco a Maignan: "Io ero di schiena rispetto a Maignan. Ero fermo ed ero sicuro che sarebbe stato gol, io non ho fatto fallo".

