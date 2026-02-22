Pagelle Milan-Parma 0-1: bravi tutti, soprattutto arbitro e VAR

PAGELLE MILAN-PARMA - L'inizio è da brividi per il Milan, con un paio d'occasioni per il Parma abbastanza pericolose. Poi gli uomini di Allegri prendono il controllo della partita e iniziano a giocare anche a ritmi abbastanza alti e buoni. Tutto di prima, tutto in velocità, attacco alla profondità e soprattutto tanta pressione, al contrario delle partite solite. Peccato che questo non si traduce comunque in occasioni. L'unica è per Pulisic che da posizione ottima manda a lato, non si sa come. I rossoneri schiacciano il Parma, che non supera quasi più la metà campo, ma non creano altro. Il primo tempo, con un piccolo calo nel finale, si chiude 0-0. Il secondo tempo si apre esattamente allo stesso modo. Due occasioni stavolta per il Milan nitide: una per Pulisic che sbaglia ancora e una con Rafa Leao che prende palo. Alla fine arriva pure la beffa. Segna il Parma su fallo netto. Addio sogni di gloria e complimenti agli arbitri. A cui diamo il nostro voto. VOTO: 0