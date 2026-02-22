Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Parma, Troilo al termine della gara col Milan: “Il gol? E’ stata una grande emozione per me”

Parma, Troilo al termine: 'Il primo gol in Serie A è una grande emozione'
Mariano Troilo, giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul primo gol in Serie A: "Ho dedicato il gol a mio nonno che sta passando un momento difficile. Per me è stata una grande emozione il primo gol in Serie A".

Meglio il salvataggio nel primo tempo o il gol? "Molto contento per il Parma, mi prendo il gol però".

Com'è giocare in una difesa argentina? "Ovviamente molto bello, è una famiglia giocare tutti assieme e avere un gruppo così".

