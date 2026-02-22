Parma, Troilo al termine: 'Il primo gol in Serie A è una grande emozione'

Mariano Troilo, giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano

Mariano Troilo , giocatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma , partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro , a Milano . Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul primo gol in Serie A: "Ho dedicato il gol a mio nonno che sta passando un momento difficile. Per me è stata una grande emozione il primo gol in Serie A".