Parma, Valenti al termine della sfida contro il Milan: “Andiamo avanti fino alla fine”

Alessia Scataglini
Lautaro Valenti, giocatore gialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Valenti sulla salvezza: “Noi andiamo avanti fino alla fine, fino all’ultima giornata. Siamo concentrati sul nostro percorso e andiamo avanti così”.

Valenti sul gol: “Troilo mi deve pagare una cena, gli ho fatto fare gol"

