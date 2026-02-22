Lautaro Valenti, giocatore gialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Parma, Valenti al termine della sfida contro il Milan: “Andiamo avanti fino alla fine”
MILAN-PARMA
Parma, Valenti al termine della sfida contro il Milan: “Andiamo avanti fino alla fine”
giocatore rossonero/gialloblù, ha parlato a 'SkySport' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Valenti sulla salvezza: “Noi andiamo avanti fino alla fine, fino all’ultima giornata. Siamo concentrati sul nostro percorso e andiamo avanti così”.
Valenti sul gol: “Troilo mi deve pagare una cena, gli ho fatto fare gol"
© RIPRODUZIONE RISERVATA