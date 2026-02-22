Milan, Landucci post Parma: 'Nel calcio bisogna fare gol, non il possesso'

Sull'episodio VAR nel gol: "Si parla sempre di arbitri e VAR. Non è giusto commentare di arbitri per noi che siamo di parte. L'arbitro ha deciso così e noi non dobbiamo cercare alibi. Ora dobbiamo ripartire e pensare alla prossima partita".

Sul fallo su Maignan: "Sono semi-blocchi che non vengono fischiati. E' stato messo lì per giocare la palla sul secondo palo. Voi che siete neutrali dovete commentare. Noi non vogliamo commentare, dobbiamo cercare di aiutare tutti. Noi accettiamo la scelta dell'arbitro. Dobbiamo a pensare a come migliorare la squadra, non pensare all'arbitro o al possesso palla. Nel calcio si deve pensare a fare gol, non a fare possesso. Abbiamo fatto tanti tiri ma nessun gol".

Sulla squadra: "Quando troviamo le squadre chiuse facciamo fatica. Dovremmo muoverci meglio. Abbiamo fatto pochi inserimenti senza palla, che in settimana avevamo allenato. Il secondo tempo è stato meglio del primo. Facciamo fatica quando gli altri si chiudono in questo modo".

Su Loftus-Cheek: "Non ho notizie fresche, ora è all'ospedale. Non so quali siano le sue condizioni in questo momento".