Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, parla Landucci: “Accettiamo la decisione dell’arbitro. Dobbiamo pensare a come migliorare”

MILAN-PARMA

Milan, parla Landucci: “Accettiamo la decisione dell’arbitro. Dobbiamo pensare a come migliorare”

Milan, Landucci post Parma: 'Nel calcio bisogna fare gol, non il possesso'
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Redazione

Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Io non credo alla sfortuna. Abbiamo cercato di fare gol in tutti i modi e abbiamo preso un palo clamoroso con Leao. Il Parma ha fatto una buona partita difensiva . E' stata una serata in cui le cose non sono andate bene, tra l'infortunio di Gabbia e quello di Loftus-Cheek. Ora bisogna resettare, sono tutti molto dispiaciuti in spogliatoio".

LEGGI ANCHE

Sull'episodio VAR nel gol: "Si parla sempre di arbitri e VAR. Non è giusto commentare di arbitri per noi che siamo di parte. L'arbitro ha deciso così e noi non dobbiamo cercare alibi. Ora dobbiamo ripartire e pensare alla prossima partita".

Sul fallo su Maignan: "Sono semi-blocchi che non vengono fischiati. E' stato messo lì per giocare la palla sul secondo palo. Voi che siete neutrali dovete commentare. Noi non vogliamo commentare, dobbiamo cercare di aiutare tutti. Noi accettiamo la scelta dell'arbitro. Dobbiamo a pensare a come migliorare la squadra, non pensare all'arbitro o al possesso palla. Nel calcio si deve pensare a fare gol, non a fare possesso. Abbiamo fatto tanti tiri ma nessun gol".

Sulla squadra: "Quando troviamo le squadre chiuse facciamo fatica. Dovremmo muoverci meglio. Abbiamo fatto pochi inserimenti senza palla, che in settimana avevamo allenato. Il secondo tempo è stato meglio del primo. Facciamo fatica quando gli altri si chiudono in questo modo".

Su Loftus-Cheek: "Non ho notizie fresche, ora è all'ospedale. Non so quali siano le sue condizioni in questo momento".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

 

Leggi anche
Landucci dopo Milan-Parma: “Centreremo l’obiettivo che ci siamo prefissati”
Milan-Parma, gol di Troilo da annullare? Secondo Marelli sì. Ecco perché

© RIPRODUZIONE RISERVATA