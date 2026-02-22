Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Gabbia dopo Milan-Parma: “Come sto? Domani farò gli esami. Dobbiamo guardare a noi stessi”

MILAN-PARMA

Gabbia dopo Milan-Parma: “Come sto? Domani farò gli esami. Dobbiamo guardare a noi stessi”

Milan, Gabbia ammette: 'C'è delusione, ma dobbiamo pensare solo a noi'
Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Redazione

Matteo Gabbia, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sul problema nel riscaldamento e sull'umore in spogliatoio: "Domani farò gli esami, ma ora non è la cosa più importante adesso. Come già detto, dobbiamo guardare a noi stessi. Il nostro obiettivo è migliorare e fare punti, per non avere rimpianti a fine anno".

LEGGI ANCHE

E poi sul perché fosse lui a parlare: "Sono qua perché abbiamo scelto così. In squadra siamo tutti allineati con il pensiero e non cambia su chi viene a parlare qua".

Sullo sconforto: "C'è delusione, non siamo sereni. E' una questione di lucidità e mentalità quella di guardare a noi stessi come margine di miglioramento. Noi dobbiamo fare il nostro percorso e dopo una serata del genere c'è tanta amarezza e delusione. Questo ci deve dare voglia di migliorare e far crescere, per poi arrivare alle partite finali che non ci lascino dei rimpianti. Ci sono ancora tanti punti in palio e noi dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Per questa sera, come detto, c'è dispiacere per non aver raggiunto una vittoria che volevamo e che ci avrebbe portato a -7 dall'Inter".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

 

Leggi anche
Milan-Parma, Landucci: “Si parla troppo di arbitri. Oggi serata storta”
Milan-Parma, Gabbia: “Siamo delusi. Il gol? Inutile creare polemiche adesso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA