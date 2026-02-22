Milan, Gabbia ammette: 'C'è delusione, ma dobbiamo pensare solo a noi'

E poi sul perché fosse lui a parlare : "Sono qua perché abbiamo scelto così. In squadra siamo tutti allineati con il pensiero e non cambia su chi viene a parlare qua".

Sullo sconforto: "C'è delusione, non siamo sereni. E' una questione di lucidità e mentalità quella di guardare a noi stessi come margine di miglioramento. Noi dobbiamo fare il nostro percorso e dopo una serata del genere c'è tanta amarezza e delusione. Questo ci deve dare voglia di migliorare e far crescere, per poi arrivare alle partite finali che non ci lascino dei rimpianti. Ci sono ancora tanti punti in palio e noi dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Per questa sera, come detto, c'è dispiacere per non aver raggiunto una vittoria che volevamo e che ci avrebbe portato a -7 dall'Inter".