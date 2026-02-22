Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Parma, Cuesta dopo la vittoria: “Posizione di Valenti studiata? Cerchiamo di avere uomini pronti a segnare”

MILAN-PARMA

Parma, Cuesta dopo la vittoria: “Posizione di Valenti studiata? Cerchiamo di avere uomini pronti a segnare”

Milan-Parma, Cuesta: 'Ecco cosa mi piace di questa squadra. Su Valenti..'
Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata di Serie A 2025-26 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Redazione

Carlos Cuesta, allenatore gialloblù, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Parma, partita della 26^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Intanto voglio avere un pensiero per Loftus-Cheek, so che si è fatto male e spero possa recuperare il più presto possibile. Quello che mi piace di più sono due cose. La prima è la mentalità: per raggiungere l'obiettivo sanno che si deve fare qualsiasi cosa. L'altra è la capacità di miglioramento della squadra. la crescita è tangibile sotto tutti gli aspetti".

LEGGI ANCHE

Come siete riusciti a creare un modo di stare in campo riconoscibile dopo la sconfitta con la Juventus? "Siamo tornati alle certezze, quelle cose che ci fanno sentire competitivi. Lo spirito della squadra si vede anche nelle difficoltà. Dobbiamo essere bravi a ribaltare momenti negativi e a rimanere lucidi quando ci sono momenti come oggi. Ora bisogna godersi questa serata, che non era per niente facile. Ricordiamo che il Milan hanno fatto 24 risultati utili consecutivi. Noi dobbiamo continuare a migliorare perché questa strada ci porterà risultati".

La posizione di Valenti è studiata? "Noi quando siamo nei calci piazzati, proviamo da avere gli uomini pronti per far gol. Sapevamo che oggi non avevamo molta gamba: avevamo bisogno di più passaggi, quelle ripartenze non potevano essere veloci ma più elaborate. Sicuramente ci sono stati momenti di manovra positivi. Questo fa parte della crescita della squadra. Tangibile la crescita a livello difensivo".

Sulla prestazione di Mandela Keita: "Abbiamo fortuna di avere tante scelte in alcune posizioni. Abbiamo scelto lui perché sapevamo ci potesse dare tanto. Il lavoro di tutti i centrocampisti è stato di grandissimo livello. Il processo non cambia, da stasera si prepara il Cagliari".

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Milan-Parma, Landucci: “Si parla troppo di arbitri. Oggi serata storta”
Gabbia dopo Milan-Parma: “Come sto? Domani farò gli esami. Dobbiamo guardare a noi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA