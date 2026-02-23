Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Letizia: “Il Milan può salutare i sogni scudetto. Il derby serve per salvare l’orgoglio”

Milan, Letizia: 'Addio sogni di scudetto. Al derby per salvare l'orgoglio'
Le parole del giornalista di Sportitalia, Francesco Letizia, in collegamento da San Siro al termine di Milan-Parma, sconfitta che rischia di spegnere i sogni di scudetto dei rossoneri
Al termine della sconfitta del Milan nella sfida contro il Parma, è arrivato il commento di Francesco Letizia. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal giornalista ai microfoni di 'Sportitalia' dall'esterno di San Siro.

Milan-Parma, il commento di Letizia

"Degli episodi arbitrali se ne potrà parlare nei prossimi giorni, lo si farà di certo. Il Milan esce con zero punti dalla partita contro il Parma e saluta i sogni di scudetto a -10 dall'Inter. Dopo tante prestazioni cancellate dal risultato, nella partita di stasera manca la prestazione e manca anche il risultato. È mancato forse il fuoco che tante volte ha aiutato il Milan a venire fuori da partite particolari. Pensiamo a Modric in Pisa-Milan o a Rabiot contro il Como. Stasera la situazione non l'ha presa in mano nessuno, lasciandola sullo 0-0. Allora poi arriva il gol di Troilo che giustizia i rossoneri, forse anche oltre le loro colpe".

Sul futuro del Milan

LEGGI ANCHE: Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste >>>

"Perlomeno la sconfitta della Juve permette ai rossoneri di avere un buon margine sul quinto posto. Il Milan ha i punti che merita, Allegri lo ripete sempre, probabilmente lo è anche dopo questa partita. Da domani bisognerà pensare alla Cremonese e a blindare il posto in Champions. Il derby serve per salvare almeno l'orgoglio quest'anno, poi bisognerà pensare alla prossima stagione. I rossoneri giocheranno la Champions League e questa squadra sicuramente non basta per due competizioni. Ciascuno dovrà cercare la sua conferma nel Milan che verrà, partita dopo partita".

