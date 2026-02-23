Milan, Letizia: 'Addio sogni di scudetto. Al derby per salvare l'orgoglio'

Sul futuro del Milan—
"Perlomeno la sconfitta della Juve permette ai rossoneri di avere un buon margine sul quinto posto. Il Milan ha i punti che merita, Allegri lo ripete sempre, probabilmente lo è anche dopo questa partita. Da domani bisognerà pensare alla Cremonese e a blindare il posto in Champions. Il derby serve per salvare almeno l'orgoglio quest'anno, poi bisognerà pensare alla prossima stagione. I rossoneri giocheranno la Champions League e questa squadra sicuramente non basta per due competizioni. Ciascuno dovrà cercare la sua conferma nel Milan che verrà, partita dopo partita".
