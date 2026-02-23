Milan, Letizia: 'Addio sogni di scudetto. Al derby per salvare l'orgoglio'

Milan-Parma, il commento di Letizia

"Degli episodi arbitrali se ne potrà parlare nei prossimi giorni, lo si farà di certo. Il Milan esce con zero punti dalla partita contro il Parma e saluta i sogni di scudetto a -10 dall'Inter. Dopo tante prestazioni cancellate dal risultato, nella partita di stasera manca la prestazione e manca anche il risultato. È mancato forse il fuoco che tante volte ha aiutato il Milan a venire fuori da partite particolari. Pensiamo a Modric in Pisa-Milan o a Rabiot contro il Como. Stasera la situazione non l'ha presa in mano nessuno, lasciandola sullo 0-0. Allora poi arriva il gol di Troilo che giustizia i rossoneri, forse anche oltre le loro colpe".