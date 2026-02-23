Milan, Sabatini: 'Se Bartesaghi va per terra come Bastoni annullano il gol'

"C'è un vincitore in questa settimana, Bastoni: se Bartesaghi va per terra questo gol lo annullano, se non cade non lo annullano. Gli arbitri prendono una decisione quando il giocatore cade per terra. Come ha detto Bastoni, l'accentuazione. Non è solo opinione mia, ho sentito anche giocatori che dicono che appena si sentono toccare si buttano. Bartesaghi che ha vent'anni non ha la stessa malizia. Ecco perché vi dico che ha vinto Bastoni".