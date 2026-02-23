Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Parma, fallo di Troilo su Bartesaghi. L’amara verità di Sabatini: “Se avesse simulato come Bastoni …”

MILAN-PARMA

Milan-Parma, fallo di Troilo su Bartesaghi. L’amara verità di Sabatini: “Se avesse simulato come Bastoni …”

Milan, Sabatini: 'Se Bartesaghi va per terra come Bastoni annullano il gol'
Nell'ultima puntate di 'Pressing', programma calcistico in onda su Canale 5, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato il contatto Troilo-Bartesaghi in Milan-Parma
Redazione PM

Nei minuti finali di Milan-Parma si registra un episodio molto dubbio nell'area di rigore rossonera. Troilo colpisce di testa e insacca la palla in rete, ma Piccinini annulla tutto per un presunto blocco di Valenti su Maignan. Il Var richiama l'arbitro che, dopo aver riguardato a lungo l'azione, convalida il gol.

Milan-Parma, le parole di Sabatini sul gol di Troilo

—  

Resta però un elemento non valutato: nel tentativo di colpire il pallone, il difensore argentino si appoggia con entrambe le mani sulla schiena di Bartesaghi, alimentando ulteriori sospetti sulla legittimità della rete.

LEGGI ANCHE

In merito alla vicenda si è espresso anche Sandro Sabatini nell'ultimo appuntamento con 'Pressing', programma televisivo in onda su Canale 5. Ecco, di seguito, le sue parole.

LEGGI ANCHE: Moviola Milan-Parma, bocciati arbitro e VAR: ecco quali erano le decisioni giuste >>>

"C'è un vincitore in questa settimana, Bastoni: se Bartesaghi va per terra questo gol lo annullano, se non cade non lo annullano. Gli arbitri prendono una decisione quando il giocatore cade per terra. Come ha detto Bastoni, l'accentuazione. Non è solo opinione mia, ho sentito anche giocatori che dicono che appena si sentono toccare si buttano. Bartesaghi che ha vent'anni non ha la stessa malizia. Ecco perché vi dico che ha vinto Bastoni".

Leggi anche
Milan-Parma, Sorrentino: “Troilo commette fallo, salta con le mani sulla schiena di...
Milan-Parma, Adani non ha dubbi: “Troilo commette fallo su Bartesaghi. È morto anche il...

© RIPRODUZIONE RISERVATA