MLAN-PARMA

La moviola di Milan-Parma, Cesari: “Il gol di Troilo è irregolare. Il blocco di Valenti è sempre punibile”

Milan, Cesari: 'Quello di Valenti è un blocco punibile, non guarda il pallone'
Nell'ultima puntata di 'Pressing', l'ex arbitro di Serie A Graziano Cesari, ha commentato il gol di Troilo, l'episodio più discusso di Milan-Parma. Ecco le sue parole
Milan-Parma è stata decisa da un gol che ha scaturito un'ondata di polemiche. La rete di Troilo è stata viziata da una spinta del difensore del Parma su Bartesaghi, oltre che da un blocco di Valenti sull'uscita di Maignan. L'arbitro Piccinini ha convalidato il gol dopo essere stato richiamato dal Var, scatenando la furia dei tifosi rossoneri.

Milan-Parma, il commento di Cesari

In merito all'episodio che ha deciso la partita si è espresso anche l'ex arbitro Graziano Cesari. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate nell'ultima puntata di 'Pressing'.

"L'arbitro Piccinini all'inizio indica fallo per i rossoneri e si sposta verso l'area piccola, dove ha visto un contatto su Maignan. Quello di Valenti è un blocco di movimento verso il portiere ed è sempre punibile. Il difensore non guarda il pallone, avvicina il tronco a Maignan che non si può muovere per parare. Anche il volo di Troilo è irregolare, appoggia il braccio su Bartesaghi. Piccinini vede tutto ma viene chiamato lo stesso al Var. Procedura corretta? No, non c'è un chiaro ed evidente errore in campo".

