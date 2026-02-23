Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Milan-Parma, Sorrentino: “Troilo commette fallo, salta con le mani sulla schiena di Bartesaghi”

Milan-Parma, Sorrentino sul gol di Troilo: 'Commette fallo su Bartesahghi'
L'ex portiere di Serie A, Stefano Sorrentino, commenta così l'episodio che ha portato alla vittoria del Parma contro il Milan nell'ultimo turno di campionato
Redazione PM

Milan-Parma è stata fortemente influenzata da una scelta arbitrale nel finale di partita. È l'80' minuto quando il direttore di gara annulla un gol di testa dei gialloblu per un blocco di Valenti su Maignan. Il Var richiama Piccinini, facendogli notare che il centrale del Parma si disinteressa del pallone. Tuttavia, Troilo, commette un fallo evidente su Bartesaghi: per colpire il pallone salta con le mani sulla schiena del numero 33 rossonero. Né l'arbitro, né il Var vedono l'infrazione e la rete viene convalidata.

Milan-Parma, le parole di Sorrentino

Nel post partita di 'Rai 1', l'ex portiere di Serie A Stefano Sorrentino, ha commentato l'episodio che ha deciso Milan-Parma. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate durante l'ultima puntata de 'La Nuova DS'.

"A volte ci sono due episodi nella stessa azione, allora prima guardi uno, poi guardi l'altro e perdi il focus. Lì è lo stesso fermo immagine perché prende sia Maignan che il difensore del Milan. Si vede chiaramente che Maignan non subisce fallo, mentre Troilo lo commette su Bartesaghi, salta con le mani appoggiate sulla schiena".

